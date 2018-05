DIVERSITY MEDIA AWARDS 2018 | i candidati e gli ospiti della serata

DIVERSITY MEDIA Awards in diretta web il 23 maggio : tutte le nomination : Per la prima volta la serata di premiazione dei Diversity Media Awards , il riconoscimento assegnato a personaggi e Media che rappresentano in modo valorizzante le tematiche LGBTI, sarà trasmessa in ...

DIVERSITY MEDIA Awards 2018 : tutte le nomination : Diversity Media Awards 2018: le categorie, le nomination e le modalità di voto dei premi assegnati E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione dei Diversity Media Awards 2018. Ecco tutte le nomination e come è possibile votare. Diversity Media Awards 2018: conduttori e come si vota L’edizione 2018 dei Diversity Media Awards sarà condotto da Fabio Canino, direttore artistico dell’evento, e da Diana del Bufalo. ...