Divac e Petrović | mai più fratelli | tragica storia di amicizia | basket e guerra

tvzap.kataweb

: RT @parallelecinico: Un croato e un serbo, Petrovic e Divac, cresciuti insieme quando i loro popoli erano sotto un’unica bandiera. Amici e… - areaDOC : RT @parallelecinico: Un croato e un serbo, Petrovic e Divac, cresciuti insieme quando i loro popoli erano sotto un’unica bandiera. Amici e… - Matte_Rova : Appena finito di vedere il docu-film riguardante #Divac e #Petrovic. Storie che la maggior parte delle persone non… - barry_mitus17 : RT @parallelecinico: Un croato e un serbo, Petrovic e Divac, cresciuti insieme quando i loro popoli erano sotto un’unica bandiera. Amici e… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Giovedì 24 maggio, a partire dalle 22.00 su Fox Sports (visibile sul pacchetto Sky al canale 204), va in onda: mai più, un documentario firmato ESPN che racconta ladie divisione che ha legato due dei più grandi giocatori dieuropei di sempre. Dražene Vlade, Croazia e Serbia, sport e politica Sport e. Due campioni delche da amici diventano nemici. La Jugoslavia che si frantuma così come il rapporto didi due star deldegli anni 90.: mai piùripercorre ladi due amici e campioni del, appunto il croato Dražene il serbo Vlade, che sono cresciuti condividendo la passione comune per la pallacanestro. Insieme hanno portato la nazionale jugoslava a livelli incredibili e, dopo aver conquistato l’Europa, sono emigrati negli Stati Uniti, ...