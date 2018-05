Disponibile la LineageOS 15 1 per gli Android Go | anche se in via non ancora ufficiale

Android 8.1 Oreo Disponibile per LG Nexus 4 con LineageOS 15.1 ufficiale : Lo smartphone Nexus 4, rilasciato a Novembre 2012 con Android 4.2 Jelly Bean, sta ricevendo Android Oreo 8.1 sotto forma di una versione ufficiale di LineageOS 15.1 che porterà tutte le funzionalità tipiche dell'ultima versione di Android, come la modalità Picture-in-Picture, i canali di notifica, le ottimizzazioni delle app in background, l'API di riempimento automatico e la sicurezza avanzata. L'articolo Android 8.1 Oreo disponibile per LG ...