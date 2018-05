Diritti tv | la Lega di A per ora va avanti con Mediapro

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi Diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Il “contratto di governo” Lega-M5S è populismo penale che calpesta il diritto e i Diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega aspetta garanzie da MediaPro - niente fideiussione? : Con ogni probabilità MediaPro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso ...

Migranti - 10.000 a Napoli per Diritti - preoccupa governo Lega : Napoli - "Contribuiamo per il 10% al dell'Italia ma stanno formando un governo con la Lega, con un contratto che con ci considera, siamo preoccupati e spaventati". Mamadou Sy, senegalese, dal 2012 in ...

Juve - incontro per blindare Dybala. Diritti d'immagine - problema legale : incontro - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , infatti, la dirigenza bianconera ha in programma all'inizio della prossima settimana un incontro con Paulo Dybala e il suo agente, il ...

Diritti tv : sarà deserta l’assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l’assemblea della Lega Serie A di oggi, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva, già programmata per il 22 maggio, giorno in cui scade il termine per la presentazione della fideiussione da parte di Mediapro. Quando mercoledì scorso il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando della società spagnola per i ...

Diritti tv : domani deserta l'assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l'assemblea della Lega Serie A di domani, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva ...

Diritti tv - Miccichè : “Mediapro rispetti contratto con Lega A” : “Diritti tv? E’ stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. E’ più semplice di quanto non appaia. C’è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo”. Lo ha detto Gaetano Micciche’, presidente della Lega di serie A, sulla questione Legata ai Diritti tv ai ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «MediaPro rispetti contratto con Lega» : «Diritti tv? È stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. È più semplice di quanto non appaia. C'è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo». Lo ha detto Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A, ...

Diritti tv - Marotta : «Il caos non è colpa della Lega : il bando era chiaro» : L'amministratore deLegato della Juventus ha fatto il punto sulla situazione Diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, Marotta: «Il caos non è colpa della Lega: il bando era chiaro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ultimatum della Lega a Mediapro. Sky : «pronti a importante offerta» : La bocciatura del bando di Mediapro da parte del Tribunale di Milano rende ancora più caotica la situazione dei Diritti tv della Serie A. La Lega ha confermato alla società audiovisiva spagnola l'ultimatum del 22 maggio per la presentazione della fideiussione («la scadenza vale ancora, oggi più che mai», ha detto all'Ansa il commissario Giovanni Malagò), e attende di conoscere le prossime mosse dei manager ...

Lega Serie A - il 15 maggio nuova assemblea su Diritti tv e governance : L'assemblea della Lega di Serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A. L'articolo Lega Serie A, il 15 maggio nuova assemblea su diritti tv e governance è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - 15 giorni a Mediapro : poi la Lega prenderà provvedimenti : La Lega ha dato altri 15 giorni di tempo a Mediapro prima di prendere provvedimenti: si attende l'esito del ricorso e si valutano nuovi scenari. L'articolo Diritti tv, 15 giorni a Mediapro: poi la Lega prenderà provvedimenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : Lega A - lettera di diffida a Mediapro : La Lega di Serie A ha deliberato di inviare a Mediapro una lettera di diffida affinché rispetti entro 15 giorni l’impegno assunto ad onorare la fideiussione per oltre un miliardo per l’assegnazione dei Diritti tv. Il commissario Giovannni Malagò, dopo l’assemblea, aveva dichiarato che è stata fissata per il 22 maggio, appunto tra due settimane, una prossima riunione dei club a Milano per adottare provvedimenti in caso di ...