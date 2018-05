Diritti tv | domani nuovo voto in Lega | si decide sulla risoluzione con Mediapro

Ciaccheri : domani schierato con Boldrini per Diritti donne : Ciaccheri: Raggi chiude Casa Internazionale donne e noi ci schieriamo da parte giusta Roma – Di seguito le parole del candidato presidente nel Municipio VIII con la Coalizione Nuovo Municipio, Amedeo Ciaccheri. “Mentre la Sindaca decide di chiudere la Casa Internazionale delle donne, noi ci schieriamo dalla parte giusta. domani, martedì 22 maggio, a La Villetta a Garbatella sarò con Laura Boldrini e tutte le candidate della ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Domani ricorso MediaPro su stop tribunale a bando : Domani MediaPro dovrebbe presentare il ricorso contro il tribunale di Milano che il 9 maggio ha di fatto annullato il bando per la vendita dei Diritti tv della Serie A, accogliendo le istanze di Sky. Lo si apprende da fonti della societa' spagnola, che nel frattempo ha presentato un altro ricorso al Tar, contro la delibera dell'Antitrust del 14 marzo, che approvava l'assegnazione a MediaPro indicando i limiti entro cui poteva agire in veste di ...

Diritti tv - domani ricorso Mediapro su stop del Tribunale al bando : Mediapro, Sky, i Diritti tv finiscono nei tribunali. domani Mediapro dovrebbe presentare il ricorso contro il Tribunale di Milano che il 9 maggio ha di fatto annullato il bando per la vendita dei ...

Diritti tv : domani deserta l'assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l'assemblea della Lega Serie A di domani, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva ...

Diritti tv : Sky-Mediapro - domani la decisione : E' attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Diritti Tv - domani la sentenza del Tribunale di Milano sulla revoca della sospensione del bando : È attesa per domani la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Diritti tv - attesa domani la decisione sul ricorso Sky al bando Mediapro : Il giudice Claudio Marangoni dovrebbe depositare il suo provvedimento nella mattinata di domani L'articolo Diritti tv, attesa domani la decisione sul ricorso Sky al bando Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie B - domani assemblea su Diritti tv : Si svolgerà domani a Milano l’assemblea di Lega Serie B, con inizio alle ore 14. Dopo le comunicazioni del presidente, Mauro Balata, e le informative del direttore generale, si parlerà di diritti audiovisivi per il prossimo triennio 2018-2021, di mutualità di sistema, ma anche di marketing associativo e di ottimizzazione dei costi. (AdnKronos) L'articolo Lega Serie B, domani assemblea su diritti tv sembra essere il primo su CalcioWeb.

Diritti tv - la decisione del Tribunale di Milano sul bando tra domani e mercoledì : Non arriverà oggi la decisione del Tribunale di Milano, chiamato a stabilire se revocare la sospensione d'urgenza del bando di Mediapro per la vendita dei Diritti tv della Serie A o accogliere le ...

Diritti tv : domani l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - domani udienza in Tribunale. Sentenza attesa a giorni : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di sospensione d'urgenza, ottenuto da Sky il 16 aprile, del bando con cui l'intermediario Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Non è esclusa, in linea teorica, la possibilità delle parti di ...

Lavoro : Cgil - domani incontri con Pd e Leu su Carta Diritti : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Susanna Camusso, incontrerà domani, alle 9.30, il gruppo Pd al Senato, e a seguire, alle ore 11.00, il gruppo Leu di Camera e Senato. Al centro degli incontri la ‘Carta dei diritti universali del Lavoro”, proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto quasi 1,2 milioni di firme.Gli appuntamenti fanno seguito alla richiesta di ...

Mediapro ha deciso : domani il bando per i Diritti Tv della Serie A : Entro domani l'intermediario spagnolo dovrebbe presentare i pacchetti dei diritti Tv della Serie A. Sky e Mediaset pronte a scendere in campo con le rispettive offerte. L'articolo Mediapro ha deciso: domani il bando per i diritti Tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.