Diplomati magistrali e decreto d’urgenza | vediamoci chiaro

Le dichiarazioni a favore dei docenti Diplomati magistrali ante 2002, esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento a causa di un'ingiusta sentenza del CdS, sono state registrate proprio in queste ore dal network "Netweek". Di Maio si rende disponibile per una concreta definizione delle aule e nelle commissioni parlamentari. Luigi DI Maio sulla questione Diplomati magistrali: "Una […]"

Parecchie critiche, a suon di dichiarazioni, giungono dal PD a proposito dell'impegno mostrato in questi mesi dal Senatore Pittoni sulla questione Diplomati magistrali. Il senatore leghista, responsabile federale Istruzione del suo movimento, in questi mesi sta ricoprendo un ruolo importante a favore della grave situazione in cui si trovano molte maestre e maestri in procinto […]"

Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali. Ultim'ora 17/5. L'ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e […]"

Torniamo a parlare dei Diplomati Magistrali per capire quale sarà il loro futuro e le relative conseguenze, non solo sugli stessi ma anche sul sistema scolastico stesso. Ne parliamo affrontando il tema con Bruno Ventura di Azione Scuola, associAzione culturale da sempre al fianco dei precari. intervista a Bruno Ventura, Diplomati Magistrali D. A che […]"

Il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto in diretta su Raitre nel corso della trasmissione 'Fuori TG', a proposito dei problemi che riguardano il precariato scolastico, oltre alla protesta dei diplomati magistrali. Scuola, Marcello Pacifico al TG3: 'Un docente abilitato che insegna per almeno 3 anni deve essere stabilizzato' "Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente,

I Diplomati magistrali che attendono il provvedimento urgente della politica per superare lo stallo creato dalla plenaria hanno protestato con forza alla lettura del comunicato congiunto dei sindacati. Ne parlavamo in questo nostro altro contributo in cui si esortava il Parlamento ad emanare un decreto d'urgenza. I Diplomati magistrali contestano l'inserimento del paletto per chi […]"

Per risolvere la questione dei Diplomati magistrali in diversi hanno provato a presentare alcune proposte. Sindacati confederali, associazioni di docenti e parlamentari hanno prodotto mozioni, interrogazioni parlamentari, bozze di decreti e proposte articolate che tenevano conto delle diverse posizioni dei Diplomati magistrali. In comune hanno tutte la salvezza dei ruoli, con la conferma nelle Gae […]"

Le Commissioni speciali possono approvare disegni di legge senza il coinvolgimento dell'aula. La loro funzione è quella di discutere e approvare provvedimenti d'urgenza in mancanza di un governo. Non è dunque vero che se manca un esecutivo non si possa agire rapidamente per trovare la soluzione al precariato scolastico. A chi toccano le decisioni I […]"

La questione dei diplomati magistrali, ancora una volta, al centro dell'attenzione del mondo scolastico. Il quotidiano economico 'Italia oggi' ha scritto che, nella giornata odierna, martedì 8 maggio 2018, è previsto un nuovo incontro al Ministero con i sindacati. Un incontro in cui il Ministero dell'Istruzione potrebbe illustrare i dettagli riguardanti un'ipotesi di soluzione 'politica' per la vertenza dei

Continuano le proteste in merito alla questione dei diplomati magistrali in relazione alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. A questo proposito, segnaliamo il presidio davanti all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, come riferisce il consigliere comunale di FdI Pistoia, Emanuela Checcacci, nonchè docente di Scuola primaria. Non a caso a Pistoia, la Corte di Appello di […]"

Avrete sentito parlare, senz'altro, della proposta di legge dell'onorevole Simona Flavia Malpezzi (PD) rivolta alla soluzione della scottante questione riguardante i diplomati magistrali. "Da alcuni giorni le forze politiche parlano, spesso senza cognizione di causa, della annosa vicenda che riguarda i diplomati magistrali – ha scritto l'onorevole del PD su Facebook – Tutti chiedono un intervento al governo senza,

Cronache dallo sciopero del 2 e 3 maggio di Roma. Riceviamo e pubblichiamo. L'articolo originale è pubblicato sulla GAZZETTA DEL SERCHIO. Il 2 e il 3 maggio in tutta Italia è stato proclamato uno sciopero nel mondo della scuola. Al centro dello sciopero è stata la protesta degli insegnanti abilitati all'insegnamento con diploma magistrale conseguito entro […]"

Una nuova graduatoria per consentire a tutti i Diplomati magistrali, che nei prossimi mesi saranno "licenziati" , di ritrovare una cattedra in un futuro più o meno vicino. Di fatto, l'ennesima sanatoria del mondo della scuola, resa necessaria dalla sentenza del consiglio di Stato che lo scorso dicembre si è abbattuta su quasi 50mila maestri della scuola pubblica, e delle varie proteste che ne sono seguite. È questa la soluzione su cui Ministero

Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una 'patata bollente' che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all'interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […]"