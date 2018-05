Di Maio e Salvini vedono Conte

Salvini-Di Maio-Conte - nuovo vertice. Fico e Casellati al Quirinale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve stamani al Quirinale i presidenti di Camera e Senato dopo che ieri Lega e M5S hanno indicato Giuseppe Conte come premier. Il primo a salire al ...

Nuovo governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Fiducia Leader - balzo di Salvini al 44% : cala Di Maio - crolla Renzi : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:17:00 GMT)

Governo : in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L’incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman. L'articolo Governo: in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe in corso un incontro tra i leader del M5S e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e Giuseppe Conte, il premier indicato dal capo politico dei 5 Stelle. L’incontro si starebbe tenendo lontano da Montecitorio, proprio per evitare la ressa di cronisti e cameraman. L'articolo Governo: in corso incontro Conte-Di Maio-Salvini sembra essere il primo su Meteo Web.

Sergio Mattarella - Paolo Becchi : vuole far fuori Giuseppe Conte e tornare alla staffetta Salvini-Di Maio : 95 della Costituzione, citato dallo stesso Mattarella: 'Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...

Giuseppe Conte - curriculum falso?/ NY University : "non studiò qui" - guai per premier scelto da Di Maio-Salvini : Alcuni giornalisti, indagando sul curriculum di Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:50:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - la domanda di Damiano per Salvini e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100 e Quota 41, la domanda di Damiano per Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 maggio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:49:00 GMT)

GOVERNO LEGA-M5S - FICO E CASELLATI DA MATTARELLA/ “Conte non sia un esecutore” : moniti Ue a Salvini-Di Maio : GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con FICO e CASELLATI, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:10:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Mattarella dà incarico a Conte?/ Consultazioni con Fico-Casellati : dubbi su Di Maio-Salvini : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:05:00 GMT)

Governo : Di Maio e Salvini insistono su Savona - paletti Mattarella : Con Giorgetti all'Economia, infatti, il M5S vorrebbe per sé anche il ruolo di sottosegretario di Conte, per il quale Vincenzo Spadafora risulta tra i nomi in pole. Possibile, inoltre, che Di Maio e ...

Di Maio e Salvini rassicurano l'Ue 'ok ai vincoli - ma prima l'Italia' : I due leader rispondono agli allarmi lanciati dall'Europa. 'Qualcuno all'estero cambi prospettiva. Il nostro sarà un governo di speranza e di futuro, ma non remissivo' avverte Salvini -

Di Maio : "Abbiamo fatto il nome di Conte" | Salvini : "Con la crescita ridurremo il debito" : Il leader M5s fa il nome dopo il colloquio con il Presidente, Salvini "tranquillizza" i mercati: "crescita e riduzione del debito insieme". Intanto il leader del Partito Popolare europeo Weber "avvisa": "Siete pieni di debiti, scherzate col fuoco". Oggi Fico e Casellati da Mattarella