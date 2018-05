Di Maio e Casaleggio lanciano Fresc a sindaco di Ivrea

Dagospia - 'il nome del premier comunicato stasera da Di Maio e Casaleggio a Matteo Salvini. E Sergio Mattarella...' : Un flash, su Dagospia . Una soffiata sul nome del premier . Su Dago si legge: 'Il nome del premier è a conoscenza di Davide Casaleggio e Luigi Di Maio e sarà comunicato a Matteo Salvini stasera', ...

Luigi Bisignani : 'Nasce il partito di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Così Beppe Grillo e Alessandro Di Battista...' : Fu proprio Luigi Bisignani , anni fa, ad ipotizzare il governo Lega-M5s . In pochi lo prendevano sul serio ma, oggi, la storia gli sta dando ragione . E oggi, l'uomo che sussurra ai potenti, ancora ...

Luigi Di Maio imbeccato da Davide Casaleggio chiede ancora di fare il premier. E Matteo Salvini : 'Qui salta tutto' : In un sabato apparentemente tranquillo e interlocutorio, durante il quale sono continuate le trattative sul nome del premier, è andato in scena il durissimo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Nasce il Partito di Di Maio & Casaleggio : Caro direttore, dopo la prima notte di nozze tra Di Maio e Salvini, prepariamoci a vedere volare i piatti in casa 5Stelle. Prenderà corpo il PDM, Partito di Di Maio, sponsor Casaleggio, star Spadafora ...

Di Maio : il vero leader è il contratto. Ma Casaleggio : Luigi premier ideale : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Casaleggio : "Premier ideale? E' Di Maio" : 12.15 "Il mio presidente del Consiglio ideale? Luigi Di Maio...". Questa la battuta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma".

Grillo a Roma - vertice con Casaleggio-Di Maio : vertice a Roma tra Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Di ritorno da New York Beppe Grillo sceglie - dunque - di fermarsi a Roma nel momento piu' delicato della trattativa tra M5S e Lega ...

GOVERNO LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI Maio/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:10:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"