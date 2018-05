Dg Genoa a CM | ' Perin-Juve | oggi si apre la trattativa Vogliamo Sturaro'

Caso Perin - incontro Juve-Genoa : domanda - offerta e contropartite - tutti i dettagli : Mattia Perin si appresta a cambiare casacca in estate, il calciatore del Genoa è promesso sposo della Juventus: ecco le basi della trattativa Mattia Perin potrebbe essere il prossimo portiere della Juventus, una decisione un po’ controversa quella del portiere italiano che andrebbe a sedersi in panchina come secondo di Szczesny. Il polacco è stato promosso dopo l’annuncio di Buffon che ha salutato la Juventus, dunque difficile ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la contropartita al Genoa che può sbloccare Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione ed al mercato. Una situazione da chiarire sarà quello del portiere che si giocherà il posto con Szczesny, il nome scelto è quello di Perin del Genoa, nella giornata di oggi previsti nuovi contatti per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Genoa - Perin : “di corsa alla Juventus” : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha chiuso la stagione con la sconfitta davanti al pubblico amico contro il Torino, adesso a tenere banco è il mercato ed il futuro di Perin con il portiere che apre sempre di più alla Juventus. Ecco le parole dell’estremo difensore al Corriere Di Torino: “Juventus? Sapere di essere un loro obiettivo mi gratifica molto, anzi moltissimo. Piacere alla Juve non è da tutti, già questo per me è motivo ...

Perin : 'Via dal Genoa per la Champions'. La Juve ha un piano - ma il Napoli c'è : L'APERTURA - Ne aveva parlato chiaramente il direttore generale rossoblù Perinetti a Premium Sport prima del match: 'Perin vuole giocare la Coppa più importante e vedremo se sarà accontentato, ...

Genoa - Perin saluta i tifosi : ultima in rossoblù? Poi ammette : 'Vorrei la Champions' : Le parole nel post partita Il portiere del Genoa, poi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, dando una minima indicazione sul suo futuro: "Vediamo chi mi vorrà di più. Il mio obiettivo è giocare ...

Genoa - Perin saluta i tifosi dopo la sconfitta con il Torino : ultima in rossoblù? IL VIDEO : Il Genoa ha chiuso il suo campionato con una sconfitta per 2-1 contro il Torino, ma a fine partita tutti gli occhi erano puntati su Mattia Perin . In una giornata che potrebbe aver segnato molti ...

Calciomercato Genoa - Perinetti parla di Perin : le indicazioni sul portiere : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in campo per la gara di campionato contro il Torino, prima del match importanti indicazioni di Perinetti che ai microfoni di Premium Sport ha parlato del futuro del portiere Perin: “il calcio di oggi è questo, il mercato dinamico, bisogna essere pronti a sfruttare determinate occasioni, sostituire giocatori attratti da altre piazze e competizioni come la Champions. Salutiamo intanto Criscito, ...

Dg. Genoa : 'Juve e Napoli su Perin. Marotta l'ha chiesto - ma decide lui' : Nel prepartita della sfida fra Genoa e Torino il direttore generale dei Rossoblù, Giorgio Perinetti ha parlato anche di mercato ai microfoni di Premium Sport. BILANCIO - 'La stagione è stata rimessa in piedi dopo un inizio difficile, abbiamo fatto delle buone prestazioni ma nessun risultato con Juric, poi è arrivato Ballardini che ha rivitalizzato la ...

Calciomercato Genoa - Perin alla Juventus? Il portiere allo scoperto : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione, l’obiettivo è essere protagonisti sul mercato e la prima situazione da chiarire è quella che riguarda Perin. Il portiere ha dato alcune indicazioni: “L’addio al calcio di Buffon? Sta ancora decidendo, è una decisione che spetta solo a lui e secondo me nessuno dovrebbe metterci bocca, perché uno con la classe che ha lui può veramente decidere di smettere quando vuole. ...

Genoa - a tutto Preziosi : il primo affare chiuso - i dubbi su Rossi - il prezzo di Perin ed il suo sostituto : Genoa alle prese con il calciomercato, tanta carne al fuoco per quanto concerne il club del presidente Preziosi, alle prese con diverse trattative Il Genoa si appresta a chiudere una stagione ricca di alti e bassi, tuffandosi sul calciomercato per cercare di rafforzare la rosa e non ritrovarsi nelle zone calde nella pRossima annata. Il presidente del Grifone Preziosi, ha affrontato l’argomento mercato nelle ultime ore, relativamente al ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Genoa : prezioso - aspetto Juve per Perin : ANSA, - GENOVA, 17 MAG -"La Juventus ci deve ancora chiamare ma credo che abbiano aspettato l'addio di Buffon per contattarci. Se ci contatteranno e faranno un'offerta consona ci siederemo ad un ...

PERIN ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sarà lui il vice Szczesny? C'è l'accordo col calciatore e il Genoa! : PERIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato: sarà lui il vice di Szczesny? Mirante e Marchetti rimangono le alternative, ma con il portiere del Genoa ci sarebbe più concorrenza tra i pali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:41:00 GMT)

La Juventus vuole Perin : c'è il sì del giocatore - manca quello del Genoa : Quella di sabato pomeriggio sarà l'ultima partita di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus e anche della sua carriera. Il fuoriclasse di Carrara, con ogni probabilità, si ritiererà dopo 23 anni sempre ai massimi livelli e lascerà le chiavi della porta al collega polacco Wojciech Szczesny che però non potrà dormire sogni tranquilli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri vogliono portare a Torino Mattia ...