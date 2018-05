Depressione | psicofarmaci per 11 milioni di italiani | allarme per cure fai da te

Blastingnews

(Di martedì 22 maggio 2018) Le persone depresse, in questi ultimi anni, sono aumentate in modo esponenziale e secondo le statistiche più di undicidi, quotidianamente, assumono farmaci antidepressivi per cercare di tenere a bada questa subdola malattia. Sono allarmanti i dati emersi dall’Agenzia per il farmaco in Italia. A livello globale l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima il problema intorno al 4,4 per cento della popolazione globale riconducibile a circa trecentodi persone colpite da problemi legati alla: la malattia che ancora si nasconde Sdraiarsi sul lettino dello psicologo farebbe ancora molta paura, creando non poche difficoltà per il paziente, restio a chiedere aiuto. Secondo i dati emersi, infatti, circa il 50 per cento delle persone depresse tende ad affrontare da sola il problema e a giudicare inutile il trattamento dallo specialista. ...