Denunciate due trentenni | ad Orvieto nonostante il divieto di ritorno

Davoli - sei cani detenuti in un terreno in condizioni precarie e maltrattati - Denunciate due persone : Davoli , CATANZARO, -Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel centro abitato del comune di Davoli la stazione Carabinieri forestale di Davoli con la collaborazione di volontari del WWF e ...

Lupo ucciso e appeso alla fermata del bus - due persone individuate e Denunciate : L'animale sarebbe stato catturato vivo e poi sottoposto a brutali torture, infine fatto ritrovare morto appeso per le zampe posteriori a un fermata dell’autobus in un piccola frazione di Coriano, nel Riminese. In due accusati di maltrattamento, cattura e uccisione di un esemplare di una specie protetta.Continua a leggere

Napoli - studentessa milanese in gita cade dal balcone dopo aver fumato uno spinello. Denunciate due compagne : Era l’ultimo giorno di gita scolastica. E, per festeggiare prima del rientro a Milano, un gruppo di ragazzi dell’Ipsia Mainardi di Corbetta ha deciso di fumare dell’erba. Ma una di loro, una studentessa di 17 anni, è precipitata dalla finestra dopo aver perso l’equilibrio. “Sta migliorando e non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere il dirigente dell’istituto frequentato dalla giovane. “È caduta ...

Studentessa fuma spinello e cade dalla finestra di un albergo di piazza Mercato. Denunciate due compagne : Era in gita con classe a Napoli La scuola: "Non in pericolo vita. L'erba l'ha comprata per strada". Il fatto è accaduto nella tarda serata del 21 aprile ma si...

Roma-Liverpool - arrestati due ultrà inglesi : altre sei persone Denunciate : Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla ...

Pascolo abusivo - Denunciate due allevatrici : I carabinieri forestali hanno denunciato all'Autorità giudiziaria, nella giornata odierna, due allevatrici di Cotronei perché avevano immesso a pascolare abusivamente alcune decine di bovini nel ...

