Denaro in fuga dal governo più investitor-repellente possibile

ilfoglio

(Di martedì 22 maggio 2018) Roma. Unadi capitali a ieri di 33 miliardi: 30,5 per il calo di 5 punti della capitalizzazione di Borsa (al netto dello stacco delle cedole), e 2,5 per il rialzo dello spread schizzato oltre i 180 punti. Ma non diamo più la colpa alla generica “instabilità politica” per la difficoltà nel mette