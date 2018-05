Davvero il 20 per cento degli italiani usa psicofarmaci?

Una scuola che si occupa di tutto dimentica quello che conta Davvero : formare persone : “L’Italia? È una monarchia!”, risponde Jonathan al professore che lo interroga; “Che significa che ‘La scuola è aperta a tutti’?” chiede la professoressa a Chantal. “A che età si può votare?”, chiede alla classe un altro insegnante. Risposte non ce ne sono tante e il più delle volte ci si affida al caso. Si prova. Perché accade? Perché la Costituzione nelle scuole è un’appendice. Un riferimento. Un cenno affidato ...

Si può Davvero perdere peso mangiando a orari precisi? : Digiunare dalle 3 di pomeriggio fino alla mattina del giorno seguente. Non cenare dopo le 6. Mangiare a intermittenza. Tutto quello che c'è da sapere sulle diete a orario

FoodiesTrip : la nuova app per recensire (Davvero) i ristoranti : Critiche spesso poco costruttive, tante recensioni false, utenti non riconoscibili: sono tra i motivi principali dell’astio di ristoratori (e albergatori) contro TripAdvisor. Da qui parte una nuova app, provando a rivoluzionare il sistema delle recensioni: FoodiesTrip. L’hanno inventata Fabrizio Doremi e Alessio Poliandri, due ragazzi di San Benedetto del Tronto con l’obbiettivo «di metter finalmente pace (e ordine) – ...

Il mal di Luna? Esiste Davvero - ed è stata scoperta la causa : Quando, nel 1972, il comandante dell’Apollo 17 Harrison Schmitt fece ritorno dalla sua missione sulla Luna, soffrì per un giorno intero di quella che lui stesso definì ‘febbre da fieno lunare’. Ora un team di ricerca spiega il motivo: il mal di luna Esiste davvero, e la sua causa è la polvere. È il risultato di un nuovo studio americano recentemente pubblicato sulla rivista GeoHealth, secondo cui la superficie lunare è ricoperta di particelle ...

5 nuovi posti a Milano per un aperitivo Davvero speciale : Quello dell’aperitivo è un momento sacro per chi vive e lavora a Milano. Perché è quello in cui diventa finalmente lecito staccare gli occhi da smartphone e caselle mail, ritrovarsi con gli amici, allentare la cravatta e concedersi un buon drink accompagnato da qualche stuzzichino pre-cena. La scelta dei locali in cui celebrare questo rituale di fine giornata è quantomai variegata, dai pub con happy hour e cibo a volontà – a ...

La storia di Valeria - allevatrice di pecore digitale. Quando gli Artigeni vincono facendo rete per Davvero - : Cambiare paradigma, prospettiva, visione dei competitor in un mondo liquido, allargato, disintermediato, meno chiaro rispetto al passato e più complesso da decifrare. Cambiare metodologie di lavoro, processi di gestione, organizzazione della squadra. In fondo ...

“Alla fine lo ha fatto Davvero!”. Il figlio di Rocco come il papà… Leonardo - ma che combini? Ecco dove hanno beccato il figlio di Siffredi. E qualcuno si domanda : “Ma non è troppo giovane per queste cose?”. Le immagini “incriminate” : Tale padre, tale figlio, si dice così. Ma anche, che da una pianta di banane – concedeteci la licenza – non può di certo nascere una mela. Ora, a parte l’eufemismo riadattato, c’è una cosa che il mondo forse ancora ignora, anche se le indicazioni erano decisamente evocative. Sono passati due anni, da quando Rocco Siffredi presentò in tv suo figlio Leonardo Tano così: “Lui sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più ...

“Spregiudicate”. Grande Fratello - dopo le centinaia di polemiche e l’indignazione - per la grande sorpresa di tutti - succede anche “questo”. Davvero molto particolare. Però… : Il grande Fratello 15 è uno dei più seguiti: il pubblico è incollato di fronte alla televisione e segue con attenzione tutto ciò che succede. La padrona di casa, ovviamente, è fiera dei risultati che sta ottenendo in termini di ascolti anche se questa edizione è caratterizzata anche da altro. Tante, tantissime polemiche. Prima gli atti di bullismo ai danni di Aida Nizar, poi le frasi omofobe, poi le affermazioni sessiste: tutte cose ...

C'è per Davvero una nuova cura contro calvizie e perdita dei capelli? : ... ancora in piena crescita Home - SCIENZA - Salute C'è per davvero una nuova cura contro calvizie e perdita dei capelli? Un farmaco per il trattamento dell'osteoporosi si dimostra efficace contro la ...

Francesco Arca e Irene Capuano/ “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per noi è Davvero dura!” : Francesco Arca, papà bis, l'attore si confida tra le pagine di Chi dopo la nascita del secondo figlio: “Brando mi ha steso! Adesso trovare il tempo per me ed Irene è davvero dura!”.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:51:00 GMT)

Wim Wenders : "Ogni volta che Papa Francesco lasciava il set mi diceva "Pregate per me". E lo pensava Davvero" : Ogni volta che lasciava il set, "l'ultima cosa che diceva era: 'Pregate per me'. E questo non era soltanto un modo per salutare: lo pensava veramente". A parlare così è Wim Wenders e l'attore di cui parla non è una star qualsiasi, ma Papa Bergoglio in persona. Papa Francesco è infatti il protagonista di Le Pape François - Un homme de parole, documentario di Wenders che passerà il 13 maggio nella sezione ...

Pace fatta - Davvero - fra Taylor Swift e Katy Perry? : ... per fare un torto a Katy Perry?, " url="https://www.vanityfair.it/music/top-hits/2017/06/09/Taylor-Swift-spotify-1989-album-Katy-perry-musica-streaming"] [cn_read_more title="Tutto il Bad Blood di ...

Pace fatta (Davvero) fra Taylor Swift e Katy Perry? : «Grazie, Katy», scrive Taylor Swift su Instagram a corredo della foto di una lettera inviatale da Katy Perry, collega, nemica giurata da quando aveva soffiato due ballerini dal suo entourage e da allora bersaglio privilegiato di canzoni come Bad Blood, simbolo di una delle faide più discusse della musica. Pace fatta, dunque. O, almeno, così sembrerebbe dal contenuto della lettera ricevuta da Tay Tay, ennesima dimostrazione di stima di Katy nei ...

Festa della Mamma 2018 : tutte le APP per organizzare una giornata Davvero speciale : Sta arrivando la Festa della Mamma, la ricorrenza che in tutto il mondo vuole celebrare la donna più importante della nostra vita. In vista della seconda domenica maggio (data in cui tradizionalmente cade questa giornata), ecco qualche consiglio per i più tecnologici per festeggiarla come è doveroso. Dallo shopping online ai migliori consigli di bellezza, per non parlare dei migliori ristoranti, ecco le app utili a coccolarla come si ...