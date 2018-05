Dalla gonorrea al papilloma | quando il sesso fa paura

meteoweb.eu

: @fattoquotidiano @CitizenGOit Comunque la si voglia vedere, l' #Aborto come anticoncezionale non protegge dalla sif… - FigliContesi : @fattoquotidiano @CitizenGOit Comunque la si voglia vedere, l' #Aborto come anticoncezionale non protegge dalla sif… -

(Di martedì 22 maggio 2018)all’epatite A, dalalla sifilide, senza contare ovviamente l’Aids. Sono in preoccupante aumento le malattie sessualmente trasmissibili: si parlera’ anche di questo durante la decima edizione di ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research): l’evento si e’ aperto oggi a Roma e proseguira’ sino a giovedi’ 24 maggio. Il congresso, presieduto dai professori Massimo Andreoni, Andrea Antinori e Carlo Federico Perno, conta oltre ottocento specialisti tra ricercatori, medici, specialisti di vari settori coinvolti nell’assistenza e cura dell’infezione da HIV, volontari delle associazioni impegnate nella lotta contro l’AIDS. Il 2017 e’ stato caratterizzato da un’ampia epidemia di epatite A che ha colpito gran parte dell’Europa e che in Italia ha raggiunto le proporzioni maggiori con ...