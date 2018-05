Da inizio maggio 70 aziende di abbigliamento hanno vietato il mohair

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (22 maggio) : Trento-Rovereto. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (martedì 22 maggio) si correrà la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Dopo il giorno di riposo la Corsa Rosa entrerà nell’ultima settimana, che si aprirà subito con una frazione chiave. La seconda cronometro di questa edizione potrà infatti essere decisiva per la classifica generale e portare distacchi importanti tra i big. Il percorso è quasi interamente pianeggiante, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Russia (22 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : Martedì 22 maggio l’Italia scenderà in campo a Suwon (Corea del Sud) per affrontare la Russia nel match che apre la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle tre sconfitte maturate a Lincoln, cercheranno di invertire la rotta contro una formazione di assoluta caratura internazionale che punta alla qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti proveranno a riscattarsi ma non sarà ...

Calendario scolastico 2018/9 : date inizio e fine lezioni - ponti e vacanze - regione per regione (ultimo aggiornamento 21 maggio) : Ci stiamo avviando, ormai, alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 ma è già tempo di pensare al prossimo anno, occupandoci del Calendario scolastico 2018/2019: sono stati già resi noti alcuni calendari regionali, con l’indicazione di ponti e di vacanze. Gli altri verranno pubblicati in aggiornamento al presente articolo. Calendario scolastico 2018/2019 Bolzano Primo giorno di scuola: 5 settembre […] L'articolo ...

Giro d’Italia 2018 - la prossima tappa (21 maggio) : Trento-Rovereto. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo dopo il giorno di riposo : Domani (lunedì 21 maggio) ci sarà il terzo giorno di riposo del Giro d’Italia 2018, che ripartirà martedì 22 maggio con la sedicesima tappa, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. dopo due tapponi di montagna, i corridori avranno modo di recuperare prima dell’ultima e decisiva settimana di corsa, che si aprirà subito con una frazione chiave. La seconda cronometro di questa edizione potrà infatti essere decisiva per la ...

MotoGP oggi (20 maggio) - GP Francia 2018 : come vedere la gara in tv. Orario d’inizio - programma e streaming : Quest’oggi, 20 maggio, il quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP, in Francia, andrà in scena. Sul tracciato di Le Mans si preannuncia una gara molto affascinante. Nelle qualifiche vi è stata una sorpresa: Johann Zarco “Profeta in patria” in pole. Il francese del team Yamaha Tech3, infatti, ha stampato un tempo impressionante davanti a Marc Marquez (Honda) ed al nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac). Giro straordinario, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : gara - domenica 20 maggio - . Orario d'inizio e come vederla in tv e diretta streaming : OA Sport vi proporrà la diretta LIVE delle gare delle tre classi. La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD domenica 20 maggio ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : gara (domenica 20 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv e diretta streaming : Il GP di Francia sarà un appuntamento cruciale per la stagione MotoGP. Marc Marquez sta per prendere il largo nella classifica iridata, dopo i trionfi di Austin e Jerez. Tocca principalmente ad Andrea Dovizioso evitare la fuga dello spagnolo, su un tracciato poco gradito al pilota catalano. La Ducati, però, troppe volte fin qui ha corso in difesa e necessita di un cambio di rotta. Chi, invece, è favorita sul circuito francese è la Yamaha: sarà ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (20 maggio) : Tolmezzo-Sappada. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (domenica 20 maggio) si correrà la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 176 km da Tolmezzo a Sappada. Un altro tappone di montagna, che vedrà i corridori scalare le splendide vette delle Dolomiti. Si comincia con il GPM di terza categoria del Passo della Mauria, poi lungo tratto di falsopiano verso Cortina d’Ampezzo, per poi affrontare il Passo Tre Croci. Negli ultimi 40 km la corsa entrerà nel vivo con tre salite in rapida ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (19 maggio) : San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (sabato 19 maggio) si correrà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan. Si tratta di una delle frazioni decisive di questa edizione, con la salita più dura d’Europa che farà da palcoscenico per una spettacolare battaglia tra i big per cercare di conquistare la Maglia Rosa. La corsa entrerà nel vivo negli ultimi 50 km quando si affronteranno in successione il Passo Duron, il ...

SNK svelerà maggiori informazioni su Neo Geo Mini a inizio giugno : Come probabilmente saprete, SNK ha ufficialmente svelato il suo Neo Geo Mini pochi giorni fa, condividendo anche qualche immagine della retro console. Il "nuovo" hardware in versione Mini rientra nei festeggiamenti del 40° anniversario della compagnia ma, fino ad ora, non abbiamo ottenuto moltissime informazioni.Ebbene, sembra che le cose cambieranno a breve. Infatti, come riporta Gematsu, SNK ospiterà un evento di presentazione per Neo Geo Mini ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (18 maggio) : Ferrara-Nervesa Della Battaglia. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (venerdì 18 maggio) si correrà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 180 km da Ferrara a Nervesa Della Battaglia. Un percorso quasi completamente piatto, che attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. L’unica difficoltà di giornata arriva ai -30 km, quando i corridori affronteranno il Montello, salita di circa 3 km con una pendenza media attorno al 4% e un breve tratto al 9%. Ultimi chilometri tutti pianeggianti, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-USA (18 maggio). Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Nella notte di giovedì 18 maggio si giocherà Italia-USA, terzo match della Nations League 2018 di Volley femminile. A Lincoln, in casa delle Campionesse del Mondo, le azzurre vanno a caccia del colpaccio contro una formazione che sembra decisamente più quotata: le ragazze di Davide Mazzanti dovranno davvero superarsi se vorranno ottenere un risultato di lusso contro Hill e compagne, tecnicamente più forte rispetto al nostro sestetto che ...