Courtney Love | E' una c****ta che Kurt non volesse il successo

Courtney Love - problemi di tasse non pagate : Courtney Love, lo psichiatra le fa causa: gli deve 48.250 dollari Fatture non pagate per quasi 50.000 dollari. Courtney Love in guerra con lo psichiatra Negli Stati Uniti d'America si può scherzare su tutto, o quasi, ma non sulle tasse. Nessuno sfugge al controllo del fisco Usa, con Courtney Love, ex moglie di Kurt Cobain, ultimo nome celebre ad essere entrato nel mirino ...