Cosa succede in Serie C

Verso il nuovo governo - Cosa succede adesso - : A 80 giorni dalle elezioni siamo ancora senza un esecutivo nel pieno dei poteri. Perché tanto tempo? E quando si chiude? Cerchiamo di fare chiarezza

Ipotesi governo con Conte - Cosa succede oggi : “Sono molto orgoglioso di questo nome perché è la sintesi del Movimento 5 stelle”, così Luigi Di Maio durante l’incontro con i giornalisti, a margine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 21 maggio. Il nome è quello di Giuseppe Conte, l’avvocato che Lega e M5S vedono seduto a Palazzo Chigi ma che non convince del tutto né in patria né all’estero. A rassicurare tutti ci pensa il leader leghista Matteo Salvini, ...

Il Segreto anticipazioni : ecco Cosa succede a METÀ GIUGNO 2018 : Le vicende de Il Segreto in onda a METÀ GIUGNO 2018 non mancheranno di stupire i telespettatori per via di numerosi colpi di scena; scopriamo insieme quello che accadrà grazie al nostro post che raccoglie tutte le anticipazioni principali della telenovela: Candela rifiuta di perdonare Venancia. La quotidianità di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) verrà scossa dall’arrivo a Puente Viejo dell’ex suocera Venancia Almagro (Inma ...

Alcuni numeri per capire Cosa succede nella politica italiana : I dati sono un ottimo modo per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche. numeri alla mano, Openpolis fa il punto sulla situazione politica, nel giorno i cui si attende che dall'incontro di Matteo Salvini con Luigi Di Maio esca il nome del premier del primo governo giallo-verde. 77 giorni senza governo Sono passati oltre 2 mesi dalle elezioni del 4 marzo. È la seconda attesa più lunga ...

Milan - dalla gioia di Gattuso all'incubo di Fassone : 'Dall'Uefa sanzione economica e sportiva' - Cosa succederà : Il Milan si è qualificato ai gironi di Europa League , ma con mannaia Uefa in vista. Per mister Gennaro Gattuso nemmeno il tempo di gioire per il bel successo 5-1 sulla Fiorentina che ha chiuso la ...

Le Iene e l'inferno del carcere di Poggioreale : 'Ecco Cosa succedeva nella cella zero' : Poggioreale? Un inferno. La puntata di domenica sera delle Iene ha raccontato storie di maltrattamenti e vessazioni, e vere e proprie violenze, avvenute all'interno del carcere di Napoli, con le ...

GOVERNO M5S-LEGA/ Cosa succede se Di Maio diventa di destra? : Tre domande si possono legittimamente porre fin d'ora al patto di GOVERNO M5S-LEGA e qualche risposta si può anche tentare. L'analisi di MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:02:00 GMT)LE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?GOVERNO M5S-LEGA/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton

Governo Lega-5stelle - primo sì al contratto : ecco Cosa succederà ora : Il consiglio federale della Lega si è espresso a favore del contratto di Governo frutto della trattativa con il Movimento 5 stelle. La conferma arriva dal parlamentare Alessandro Morelli...

Grande Fratello senza sponsor - anche la spesa è un problema : Cosa sta succedendo : Il Grande Fratello 15 continua ad andare avanti nonostante la fuga in massa di tantissimi sponsor che si sono dissociati dagli atteggiamenti violenti e discriminatori mostrati nella casa più spiata ...

La Scozia si è messa di traverso sulla Brexit. Cosa succede ora : Nondimeno, Theresa May si prenderebbe una responsabilità politica enorme se decidesse di imporre la volontà di Londra contro un voto di segno diverso di Edimburgo, Cosa mai avvenuta. Il tempo stringe,...

Una Vita anticipazioni : ecco Cosa succederà a METÀ GIUGNO 2018 : I colpi di scena nel quartiere di Acacias non finiscono mai; scopriamo insieme tutto quello che accadrà ad Una Vita a METÀ GIUGNO 2018 grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali della telenovela: Elvira e Simon fanno l’amore. Nonostante il dispiacere derivato dal fatto che la madre Susana (Amparo Fernandez) abbia bruciato tutti gli oggetti in grado di collegarlo a lei, Simon Gayarre (Jordi Coll) vivrà una magica ...

Ad Amici 2018 ora è LEI seriamente a rischio : ecco Cosa sta succedendo - i fan neri della rabbia! : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! Dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Al GF 2018 minacce e liti inaccettabili : oggi ancora espulsioni - ecco Cosa succederà! : In queste anticipazioni del GF 2018 per stasera, 15 maggio, su eliminati e possibili espulsioni, faremo il punto della situazione: in questa settimana ne sono successe di tutti i colori e ci sarà di cui parlare stasera. Grande attesa da parte di una parte del pubblico per il ritorno di Aida in Casa, ma anche per la possibile espulsione di Luigi Favoloso: ci saranno davvero provvedimenti verso l'ex fidanzato di Nina Moric? ancora una volta, il ...