La Corea del Nord finirà come la Libia, se Kim Jong-un non collabora. Così il vicepresidente Usa,Pence,in un'intervista a Fox News.Il consigliere per la Sicurezza nazionale Bolton aveva indicato il "modello libico"come opzione punitiva per Pyongyang. Immediata la reazione nordcoreana che minaccia di far saltare l'incorntro tra Kim e Trump, il 12 giugno a Singapore. Gli Usa restano "aperti" al summit con Kim, ha detto Pence. Ma la CNN scrive che i consiglieri in materia di Trump dubitano che il vertice ci sarà.(Di martedì 22 maggio 2018)

