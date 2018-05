sportfair

: Coordinatore Ue Tav: “Opera strategica per tutta Europa” | Siciliainformazioni - Sicinform : Coordinatore Ue Tav: “Opera strategica per tutta Europa” | Siciliainformazioni - FocusEconomia : #Tav: coordinatore Ue, 'strategica, muro inconcepibile' ++ La Torino-Lione 'e' molto piu' importante rispetto a 30… - Le_Valentinois7 : New post: 'Coordinatore Ue Tav: 'Opera strategica per tutta Europa' ' -

(Di martedì 22 maggio 2018) Torino, 22 mag. – (Adnkronos) – “Trent’anni fa le movimentazioni delle merci in Europa erano di molto inferiori ad oggi quindi non so come faccia il signor Di Maio dire che la Torino-Lione aveva senso allora e non oggi. E’ proprio oggi che ne abbiamo bisogno”. Così ileuropeo del corridoio mediterraneo Jean Laurens Brinkhorst, a Torino per partecipare alla Commissione intergovernativa sulla Torino-Lione, commenta la presa di posizione del leader M5S sulla Tav. “La Torino-Lione – ha proseguito – è sempre stata presentata come un’opera binazionale, nella realtà si tratta di un progetto finanziato al 40% dall’Unione europa perché la considera un’operanon solo per l’Italia e la Francia ma per l’intera Europa”.“Vogliamo creare un muro intorno all’Italia come sta ...