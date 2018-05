Contratto di governo | a che serve parlare di Ambiente se non lo si tutela

Governo : Fava - in Contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Leggiamo nel cosiddetto 'contratto di Governo' siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all'interno di un paragrafetto di sette righe". A farlo notare è il presidente della commissione regionale Antimafia dell'

Governo : Fava - in Contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Leggiamo nel cosiddetto ‘contratto di Governo’ siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all’interno di un paragrafetto di sette righe”. A farlo notare è il presidente della commissione regionale Antimafia dell’Ars Claudio Fava che, “alla vigilia del 23 maggio, che ricorda non solo una strage mafiosa ma la ...

Malmstrom - Contratto di governo Lega-M5S contiene "idee preoccupanti" : Mentre il Capo dello Stato Mattarella si prepara a ricevere i presidenti di Camera e Senato al Quirinale per decidere se affidare l'incarico di Premier al designato Giuseppe Conte , piovono le ...

Attacco di Cecilia Malstrom al Contratto di governo Lega-M5S : "Idee preoccupanti". Ma Le Pen esulta : ... la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio ...

Governo - Boldrini : “Nel Contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

Nel Contratto di governo non c'è quel che serve al turismo : Mi sarei aspettato, senza alcun pregiudizio, grandi novità, idee azzardate, almeno diverse e comunque inedite sul turismo, ma dal documento M5s-Lega del contratto di governo non si legge niente di tutto questo. A parte qualche proposta specifica condivisibile o ragionevole, l'intero impianto riprende discorsi, linguaggi, convinzioni che abbiamo sentito mille e mille volte e, addirittura, con ritorni all'indietro –questi ...

Carburanti - il Contratto di Governo cancella le accise più vecchie : Secondo il contratto di Governo stipulato tra Lega e 5 Stelle verrebbero cancellate le accise più vecchie sui Carburanti con un grande risparmio per gli automobilisti ed un enorme buco di bilancio Dopo il ballo auto le accise sui Carburanti sono le tasse più odiate dagli automobilisti italiani. Secondo il contratto di Governo stipulato tra Lega e 5 Stelle verrebbero cancellate le accise più vecchie sui Carburanti, offrendo così un rande ...

Contratto governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - Contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

Governo - islam e moschee nel Contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

Contratto di governo - su giustizia e immigrazione c’è il marchio della destra peggiore : Ancora peggio del previsto. Per me è evidente il marchio della destra peggiore sul programma del Salvimaio. Determinanti appaiono in tale ottica i capitoli su giustizia e immigrazione, i più fortemente ideologici del programma, che vedono il pieno accoglimento delle istanze destrorse da parte di chi da anni ci gonfia gli zebedei con insulsi quanto infondati ritornelli sulla “fine delle ideologie”. 1. Norme sulla legittima difesa e il ...

Tredicimila morti sul lavoro in dieci anni - una strage di cui il Contratto di governo non si occupa : Non c'è molto da girarci intorno. I numeri di morti e infortuni sul lavoro ci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000 morti nel 2017 e oltre 220 morti nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 10 anni 13mila morti. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo ...

Contratto di governo - il debito pubblico non si può cancellare. Vi spiego perché - attraverso il baratto : Il Contratto di governo discusso da Lega e Movimento 5 stelle ha suscitato fin dalle prime indiscrezioni forti perplessità in tema di coperture, per tacere del potenziale del dirompente di provvedimenti quali la revisione di trattati internazionali o la cancellazione di parte del debito pubblico. In questo post vorrei concentrarmi proprio sulla ventilata ipotesi di “far sparire” una parte del debito pubblico, una fallacia logica che Tommaso ...

Ai gazebo della Lega il 91% dice sì al Contratto di governo : Aggiornamento 20 maggio ore 22.00 - Plebiscito ai gazebo della Lega sul contratto di governo gialloverde, votato ieri e oggi da 215.000 cittadini secondo i dati diffusi poco fa dallo stato maggiore del Carroccio che parla di un risultato e di una partecipazione eccezionali. I sì sono stati il 91% e ai gazebo della Lega oltre ai voti sono stati raccolti suggerimenti e richieste di modifiche al contratto di governo. Il 9% di "No" è invece ...