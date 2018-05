Conti pubblici e mercati | cresce l' allarme | i paletti di Mattarella sull' intesa M5S-Lega

Ue - slitta a ottobre la valutazione sull'andamento dei Conti pubblici italiani : Uno slittamento a ottobre della prossima valutazione sull'andamento dei conti pubblici italiani, l'invito ad andare avanti sulla strada intrapresa per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico ma anche la sollecitazione a tagliare le pensioni troppo alte (e non coperte dai contributi versati) e a mettere in campo politiche per l'occupazione più efficienti che garantiscano pure l'inserimento delle donne nel mondo del ...

Governo : Delrio - ok correzione Fornero ma non scassiamo Conti pubblici : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Sono favorevole alla correzione della legge Fornero, ma un altro conto è dire ‘scassiamo i conti pubblici’, con la piccola impresa che fatica a tirare avanti e così non ha più possibilità di accendere un mutuo. Il problema poi sono le nuove generazioni”. Lo dice il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo ...

Governo : Delrio - ok correzione Fornero ma non scassiamo Conti pubblici : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Sono favorevole alla correzione della legge Fornero, ma un altro conto è dire ‘scassiamo i conti pubblici’, con la piccola impresa che fatica a tirare avanti e così non ha più possibilità di accendere un mutuo. Il problema poi sono le nuove generazioni”. Lo dice il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo ...

Migranti e Conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti e Conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti e Conti pubblici : Bruxelles “bacchetta” l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Conti pubblici - Bankitalia : a marzo debito sale a 2.032 mld : Roma, 15 mag. , askanews, A marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 15,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.302,3 miliardi. E' quanto emerge dal fascicolo ...

Conti pubblici - Ue : “Prossimo governo rispetti le regole - lo vuole anche Mattarella”. Debito sale a 2.302 miliardi : Nessuna deroga per finanziare i contenuti di un eventuale contratto di governo Lega-M5s. “L’approccio alla formazione del nuovo governo e l’approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale, riducendo gradualmente il deficit e riducendo gradualmente il Debito pubblico“. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, intervistato da Politico avverte Matteo Salvini e Luigi Di ...

Brunetta : I Conti pubblici? "Lo spread torna a fare paura - c'è poco da stare allegri" : Molti fondi speculativi, si vocifera nella City di Londra, sarebbero già pronti a svendere i nostri titoli di Stato, nel caso in cui l'economia italiana peggiorasse e nel caso si formasse un ...

Conti pubblici a rischio : manovra correttiva da 5 miliardi : Nel complesso la manovra vale 20 miliardi di euro e a questa cifra non vengono inclusi i costi per poter adottare le misure di alleggerimento del fisco e di rilancio del lavoro e dell'economia. All'...

Conti pubblici a rischio : manovra correttiva da 3-4 miliardi : 'Dobbiamo prepararci a questa fase di rallentamento potenziale dell'economia mondiale' osserva Boccia, secondo cui l'Italia è un paese che 'cresce meno degli altri, e ha deficit di competitività ...

Upb e Conti pubblici/ Manovra aggiuntiva di 0 - 2 punti di Pil a valere sul 2018 : L’Ufficio parlamentare di bilancio parla di conti pubblici e di Manovra aggiuntiva di 0,2 punti di Pil. A quanto pare tutto slitterà però alla Legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

La "bomba" sui Conti pubblici : "Rischio manovrina dello 0 - 3% del Pil" : Le informazioni congiunturali relative ai primi mesi del 2018 hanno portato l' Ufficio parlamentare di bilancio , Upb, a stimare 'un'evoluzione più moderata della ripresa dell'attività economica nel ...

Conti pubblici : Iacovoni - nessuna preoccupazione mercati : "Non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri, abbiamo una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona" e "possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta ...