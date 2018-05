Conte Presidente del Consiglio a insaputa di Mattarella

Giuseppe Conte - ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio : Il documento di 28 pagine consegnato nel 2013 per la candidatura al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Che include anche la dubbia esperienza alla New York University Giuseppe Conte e i sospetti sul curriculum: all'università di New York non risulta"

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Chi è Giuseppe Conte - il prossimo presidente del Consiglio : Giurista, professore di diritto privato, è un tecnico vicino al M5S e gradito anche a Matteo Salvini

Governo - il retroscena dal Quirinale su Giuseppe Conte : perché al presidente non piace : L'indiscrezione sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini circola ormai da 24 ore e già al Quirinale Sergio Mattarella si prepara a buttare giù il ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente ma l'opposizione Contesta : 'Elezione illegittima' : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro è stato rieletto con oltre 5 milioni di voti, su poco più di 8 milioni di voti , pari al 46% degli iscritti, espressi durante le elezioni di domenica. "Stiamo ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

