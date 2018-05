CONTE PREMIER Ma Mattarella riapre la crisi tra Di Maio e Salvini

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo M5S-Lega - è CONTE il Premier - la parola a Mattarella (22 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Maurizio Sarri verso lo Zenit. Parte il Governo-Conte? Mattarella potrebbe conferire ufficialmente l'incarico (22 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 05:10:00 GMT)

E' Giuseppe CONTE il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo : Parrini - CONTE PREMIER anomalia e azzardo : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Il professor Giuseppe Conte, il candidato presidente del consiglio su cui, dopo 78 giorni di balletti a tratti indecorosi, è stato raggiunto un accordo tra 5S e Lega, è un ordinario di diritto civile senz’altro autorevole nella sua materia di insegnamento. Tuttavia rappresenta non solo un non eletto scelto da partiti che per anni hanno polemizzato insulsamente e demagogicamente contro i governi non ...

