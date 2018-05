Conte | non solo New York e Vienna | dubbi pure su Sorbona e Malta

'Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri'. Parla l'allievo di Conte - di C. Paudice - : Il ricercatore Ettore Lombardi ha seguito in due occasioni il premier scelto da M5S-Lega: 'L'Università dice il giusto sul curriculum, ma è stata strumentalizzata'

"Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri". Parla l'allievo di Giuseppe Conte : Una polemica "ridicola" montata per "pura ignoranza" del funzionamento e delle posizioni del mondo accademico, quali visiting researcher. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo : a Vienna corso lingua I livello per Conte - nel ’90 non ’93 : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un corso di lingua tedesca di primo livello, frequentato nel ’90 e non nel ’93 come riportato nel curriculum vitae finito sotto la lente di ingrandimento dei media, nazionali e non. Giuseppe Conte, il docente indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, nel suo cv vanta, tra le altre cose, ‘perfezionamento degli studi giuridici’ presso vari ...

Conte - l'opinione degli studenti : 'Serio e preparato ma non sempre presente' : Non faccio parte di coloro che fanno riferimento a quella parte politica - ammette - ma sono sollevato perché quantomeno Conte è una persona di indiscutibile competenza'.

Conte premier col giallo - dopo New York anche le università di Malta e Pittsburgh : «Non ha mai studiato o insegnato ufficialmente qui» : dopo il caso della New York University sollevato dal New York Times, da un'altra università americana citata nel curriculum di Giuseppe Conte emergono dubbi sulla partecipazione ai corsi...

Lega e 5 stelle non mollano Conte - al lavoro sui ministri : Salvini blinda Savona "l'anti tedesco" : Stupore per le voci diffusesi sui media che danno in bilico il ruolo di Giuseppe Conte. "Per noi non è cambiato nulla" assicurano fonti della Lega ascoltate a Montecitorio dopo l'incontro tra Matteo...

IL CURRICULUM DI GIUSEPPE Conte È FALSO?/ Usa - Vienna e Sorbona : gli studi non risultano - scandalo si allarga : Alcuni giornalisti, indagando sul CURRICULUM di GIUSEPPE CONTE, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:40:00 GMT)

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Vannoni - mai conosciuto Giuseppe Conte : Nessun contatto fra premier indicato dal Lega e M5s Giuseppe Conte e Davide Vannoni: è quest'ultimo a dirlo intervistato da "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. "Non c'è nulla di vero, non ho mai ...

Le cose che non tornano nel curriculum di Giuseppe Conte : La New York University non ha tracce degli studi dichiarati dal futuro capo del governo, e ci sono dubbi anche su altre affermazioni The post Le cose che non tornano nel curriculum di Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

Conte - dopo New York anche l'università di Pittsburgh : 'Non ha mai studiato qui ufficialmente' : dopo il caso della New York University sollevato dal New York Times , da un'altra università americana citata nel curriculum di Giuseppe Conte emergono dubbi sulla partecipazione ai corsi ufficiali da ...