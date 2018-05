Conte in bilico | torna l' ipotesi Di Maio premier e Giorgetti all' Economia Mattarella

Conte in bilico - torna l'ipotesi Di Maio premier. Mattarella prende tempo : Altra questione che complica la partita è il nome di Paolo Savona all'Economia. Salvini vuole a tutti i costi l'economista no-euro nel dicastero di via XXSettembre e sarebbe pronto a far saltare la ...

Torna l'ipotesi Di Maio premier Conte in bilico : dubbi M5S e Colle : Altra questione che complica la partita è il nome di Paolo Savona all'Economia. Salvini vuole a tutti i costi l'economista no-euro nel dicastero di via XXSettembre e sarebbe pronto a far saltare la ...

Governo : Conte è già in bilico - Di Maio ci riprova : A tale proposito sembra perdere quota la candidatura di Paolo Savona, noto per le sue posizioni euroscettiche, alla guida del ministero dell'Economia dove potrebbe invece approdare il braccio destro ...

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetta se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

Conte in bilico - torna l'ipotesi Di Maio premier. Mattarella prende tempo : A Montecitorio è un vero e proprio tam tam che ribalza sugli sms dei deputati grillini: «Giuseppe Conte traballa». Insomma, il premier di area 5stelle proposto a Sergio Mattarella...

Governo - ora Conte torna in bilico : "Non sanno più cosa inventarsi". Luigi Di Maio prova ad allontanare così la bufera che si è abbattuta nelle ultime ore su Giuseppe Conte. Da una parte i dubbi sul curriculum vitae dall'altra le ombre sul sostegno al metodo Stamina hanno contribuito ad aumentare i già forti dubbi nutriti da Sergio Mattarella. Tanto che, secondo Repubblica, il nome del giurista sarebbe tornato in bilico e si sarebbe riaffacciata l'ipotesi di affidare la guida di ...