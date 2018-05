Conte | il Nyt | nel curriculum cita la New York University ma non risulta

Conte - il curriculum e la specializzazione alla New York University. Il Nyt : «Non risulta» : Un curriculum da professore, con tanto di esperienze di studio alla New York University. È quello di Giuseppe Conte, premier proposto da M5s e Lega, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Un ...

Giuseppe Conte - Nyt : “Nel curriculum studi alla New York University. Ma all’Ateneo non risulta” : Nel suo curriculum ufficiale ha scritto di aver soggiornato, “ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi, dal 2008 al 2012″. Ma secondo il New York Times quella voce nelle esperienze passate di Giuseppe Conte all’universita americana non risulta. Spunta un piccolo caso sul curriculum del professore che Luigi Di Maio ha indicato a Sergio Mattarella ...

