Conte | il nuovo Monti | Un signor nessuno Berlusconi resta deluso

Nuovo premier - «Indicato Conte» | : Oggi il capo dello Stato riceverà i presidenti delle Camere, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico |

Pd : Gozi - serve nuovo Contenitore - un polo europeista : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Il nuovo polo estremista e opportunista si sta facendo governo sulla base di scelte che vanno contro i veri interessi degli italiani e contro il ruolo europeo dell’Italia. E non basteranno certo un paio di ministri tecnici a farvi argine. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi oggi a Roma in occasione dell’incontro “Progetto Macron. Visto dal Pd” promosso ...

Chi è Giuseppe Conte - indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato e non ha mai fatto politica: le cose da sapere The post Chi è Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Governo Lega-M5S - Di Maio e Salvini oggi al Colle : Conte sarà il nuovo premier? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono sempre più vicini a raggiungere l'accordo [VIDEO] per la formazione di un Governo Lega-M5S. I due leader politici saranno ricevuti quest'oggi al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'intesa sul contratto di Governo, approvato dagli elettori dei due partiti, Di Maio e Salvini sembrano aver trovato l'accordo anche sui nomi che comporranno il nuovo esecutivo. Sempre più insistenti le ...

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE Conte nuovo PREMIER?/ Toto Ministri : Salvini agli Interni e Di Maio al Lavoro : GOVERNO Lega-M5s, GIUSEPPE CONTE NUOVO PREMIER? Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale per ufficialità? Ultime notizie.

Governo - da Conte a Roventini. Ecco chi può essere il nuovo premier : Il secondo è professore associato di economia alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, un keynesiano eretico, critico con il liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari. I due ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di Contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.

Chi è Giuseppe Conte - possibile nuovo premier nel governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche

Napoli-Torino - i tifosi partenopei preparano Contestazione e nuovo coro contro la Juve : Napoli-Torino- Il Napoli non molla il sogno scudetto nonostante l’enorme montagna da scalare. Il prossimo match casalingo contro il Torino vedrà i tifosi napoletani dare il via ad una contestazione contro il sistema e contro la classe arbitrale. Una sorta di panolada arricchita da cori e indici puntati contro la Juventus. nuovo coro contro I […] L'articolo Napoli-Torino, i tifosi partenopei preparano contestazione e nuovo coro contro ...

Natuzzi annuncia mille licenziamenti : ‘Stop investimenti - troppi Contenziosi’. Sindacati : ‘Ci ripensi o nuovo conflitto’ : Se i giudici annullano i licenziamenti, Natuzzi annuncia che quasi mille lavoratori avranno presto il benservito. Ma i Sindacati non ci stanno: “L’azienda ci ripensi o sarà conflitto”. Questo il clima con cui ci si avvicina all’assemblea dei lavoratori della Natuzzi spa organizzata per sabato 5 maggio a Palazzo Marchesale, in piazza Garibaldi, a Santeramo del Colle (Bari) per respingere i quasi mille esuberi “e la conseguente apertura delle ...

25 Aprile - a Milano Contestata di nuovo la Brigata Ebraica | Berlusconi : "Oggi si celebra la libertà" : Sotto le insegne palestinesi sono partiti cori di contestazione alle associazioni di ex deportati ebrei nei campi nazisti. A Firenze la Digos arresta quattro manifestanti. Gentiloni: "Oggi giorno del riscatto".

