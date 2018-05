Conte | il giallo del cv M5S | mai citati titoli a New York Di Maio | non sanno cosa

Giallo sul curriculum di Conte e il Social Justice Group : Non c'è pace per Giuseppe Conte. Il premier indicato dal Movimento Cinque Stelle di fatto sta collezionando in queste ore uno scivolone dietro l'altro per quanto riguarda il suo curriculum. Dopo i dubbi sollevati dal Nwe York Times sui corsi frequentati alla New York University e il Giallo sui corsi a Vienna, c'è un nuovo caso. Il Post ha infatti sottolineato come nel Cv di Conte sia presente un'altra voce in cui il Prof afferma di essere stato ...

Conte - il giallo del curriculum. I Cinquestelle : «Mai citati titoli a New York» : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University. Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha perfezionato gli studi nella prestigiosa accademia...

Giuseppe Conte - il quasi premier giallo-verde - ha un problema di curriculum : Con la convocazione dei presidenti di Camera e Senato stamattina al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato intendere che la scelta di Giuseppe Conte come nuovo premier potrebbe non essere così scontata. Quelle del capo dello stato sono soprattutto perplessità politic

“Il suo nome non è nei nostri registri”. Il giallo degli studi di Conte alla New York University : «Una persona con quel nome (Giuseppe Conte, ndr) non appare nei nostri registri, né come studente né come membro della facoltà». A dirlo al quotidiano New York Times è una portavoce della New York University. L’università è tra quelle indicate nel curriculum dal professor Giuseppe Conte, il premier proposto da Lega e M5S al Colle. ...