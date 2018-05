Conte | il giallo del curriculum I Cinquestelle | «Mai citati titoli a New York»

“Il suo nome non è nei nostri registri”. Il giallo degli studi di Conte alla New York University : «Una persona con quel nome (Giuseppe Conte, ndr) non appare nei nostri registri, né come studente né come membro della facoltà». A dirlo al quotidiano New York Times è una portavoce della New York University. L’università è tra quelle indicate nel curriculum dal professor Giuseppe Conte, il premier proposto da Lega e M5S al Colle. ...