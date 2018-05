Conte e la New York University | l' Ateneo | ' Il suo nome non è nei nostri archivi'

Conte specializzato alla New York University. Il Nyt : «Non ci risulta» : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University. Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha frequentato quei master nella prestigiosa...

Conte - il Nyt : nel curriculum cita la New York University ma non risulta : Giuseppe Conte già nella bufera per la questione dei corsi estivi alla New York University . Nel suo curriculum di 12 pagine si afferma che ha frequentato quei master nella prestigiosa accademia ...

Conte - il curriculum e la specializzazione alla New York University. Il Nyt : «Non risulta» : Un curriculum da professore, con tanto di esperienze di studio alla New York University. È quello di Giuseppe Conte, premier proposto da M5s e Lega, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Un ...

Giuseppe Conte - Nyt : “Nel curriculum studi alla New York University. Ma all’Ateneo non risulta” : Nel suo curriculum ufficiale ha scritto di aver soggiornato, “ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi, dal 2008 al 2012″. Ma secondo il New York Times quella voce nelle esperienze passate di Giuseppe Conte all’universita americana non risulta. Spunta un piccolo caso sul curriculum del professore che Luigi Di Maio ha indicato a Sergio Mattarella ...

Sospetti sul curriculum di Conte. Nyt : "La New York University non lo conosce" : Giuseppe Conte, il premier indicato da Lega e M5s, non ha ancora ottenuto l'incarico, ma già emergono i primi dubbi e le prime polemiche sul suo curriculum. Non una specializzazione alla New York University, ma forse un corso di aggiornamento di uno o due giorni, per i quali l'università americana non prende le registrazioni. Il caporedattore a Roma del New York Times, Jason Horowitz, ha passato al setaccio le 12 pagine di CV di ...

Giuseppe Conte - il New York Times lo demolisce : 'Quella stranezza nel suo curriculum'. Un dubbio clamoroso : Il premier Giuseppe Conte ? 'Professore in diritto civile', che ha 'perfezionato gli studi' anche alla ' New York University '. Così nel suo lunghissimo curriculum, che descrive al dettaglio la ...

Governo - Conte e la specializzazione alla New York University. Il Nyt : «Non risulta» : Un curriculum da professore, con tanto di esperienze di studio alla New York University. È quello di Giuseppe Conte, premier proposto da M5s e Lega, pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Un ...

Conte e la specializzazione alla New York University Il Nyt : non risulta negli archivi : Nel curriculum del premier indicato da Lega e M5S si legge di aggiornamenti all'università americana. Secondo il corrispondente dall'Italia però il suo nome non è presente negli archivi dell'ateneo

Giuseppe Conte dichiara studi negli Stati Uniti - ma alla New York University non risultano : Il curriculum del giurista, indicato da M5s e Lega come premier, riporta un "perfezionamento" degli studi compiuto dal 2008 al 2012

Giuseppe Conte - Nyt : suo nome non c'è in archivi Università New York - : Un portavoce del prestigioso ateneo al quotidiano della Grande Mela: "Una persona con questo nome non risulta nei nostri archivi, né come studente né come membro di facoltà". Ma è possibile abbia ...

Giuseppe Conte - prima grana sul curriculum : la New York University non ha traccia di lui : Sul suo curriculum ha scritto di aver perfezionato gli studi giuridici nel 2008 e nel 2009 alla New York University: ma negli archivi di lui non c'è traccia, secondo il New York Times. Di lui si sa davvero poco, sul suo curriculum Conte ha scritto di aver perfezionato i suoi studi giuridici nel 2008 e nel 2009 alla New York University.--Una portavoce dell'ateneo ha però comunicato al New York Times di non avere trovato traccia della ...

La New York University non ha tracce degli studi dichiarati da Giuseppe Conte : Sul curriculum del futuro presidente del Consiglio c'è scritto che ha "perfezionato" lì i suoi studi, ma a loro non risulta The post La New York University non ha tracce degli studi dichiarati da Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al Governo di Giuseppe Conte (22 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla nascita del Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 04:22:00 GMT)