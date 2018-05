Consegnati a Milano i primi “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018”

meteoweb.eu

(Di martedì 22 maggio 2018) La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft Italia, hanno consegnato ieri, lunedì 21 maggio 2018, presso la Microsoft House di, idell’Innovazione in, in occasione dell’evento dedicato a “Economia circolare e riduzione dello spreco attraverso l’uso della tecnologia”, promosso per celebrare il 2018 “Anno Nazionale del Cibo Italiano” e con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Quattro le best practice italiane che hanno ricevuto il riconoscimento per aver favorito un modello agricolo innovativo e la gestione efficiente delle risorse mediante comportamenti virtuosi orientati al riuso e alla riduzione degli sprechi. In occasione dell’evento, trasmesso in ...