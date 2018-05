Con Wind Special Days risparmiate 9 euro sull’acquisto di una nuova SIM

Tre scritte possibili Con SIM Iliad Italia : perché potrebbe apparire Wind? : Sta iniziando un mese di fuoco per quanto riguarda la questione del lancio sul mercato di Iliad Italia. Proprio ieri, su queste pagine, vi ho riportato le ultime notizie per quanto concerne la questione delle infrastrutture, con importanti novità provenienti soprattutto dalla Lombardia. Oggi 22 maggio, invece, vogliamo approfondire un'altra questione importante, vale a dire quello che leggeremo sul nostro display nel momento in cui andremo ad ...

SharePoint Spaces : gli utenti business potranno creare facilmente Contenuti Windows Mixed Reality [Video] : L’integrazione di Windows Mixed Reality con il mondo business ed enterprise delle medie e grandi imprese è davvero molto forte e Microsoft spera di migliorare i risultati con il diffondersi della tecnologia virtuale. Grazie al leaker WalkingCat, ormai famosissimo nella community di utenti Microsoft, siamo venuti a conoscenza di un altro progetto a cui il Colosso di Redmond sta lavorando intensamente: SharePoint Spaces. Si tratta di un ...

Wind Home Unlimited include fibra - chiamate illimitate e una SIM Con 100 GB a 24 - 90 euro : Wind lancia una nuova offerta dedicata alla fibra ottica, con chiamate incluse, modem e una SIM dati con ben 100 GB da utilizzare ogni mese. L'articolo Wind Home Unlimited include fibra, chiamate illimitate e una SIM con 100 GB a 24,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Minuti Illimitati E 20 Giga A 12 Euro Con Wind Smart 12 Easy 20 : Wind Smart 12 Easy 20: Minuti Illimitati verso tutti e 20 GB di internet a 12 Euro al mese. Wind Smart 12 Easy 20: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 12 Easy 20? Ecco i dettagli Wind Smart 12 Easy 20 dettagli Wind Smart 12 Easy 20 è la nuova […]

A Windsor va in scena una favola Contemporanea Nei fiori l’omaggio a Diana : Il Royal wedding di Londra stempera i veleni della vigilia e fa dimenticare la Brexit, per un giorno. Cerimonia rilassata e il velo infinito della sposa entrata in chiesa da sola

Sconti Con Wind fino a 200 Euro su tanti smartphone dal 21 Maggio : Wind propone Sconti fino a 200 Euro per l'acquisto di alcuni smartphone tra cui il nuovo Huawei Mate 10 Pro, per nuovi e già clienti dell'operatore. L'articolo Sconti con Wind fino a 200 Euro su tanti smartphone dal 21 Maggio proviene da TuttoAndroid.

Formula Windsufing 2018 - Coppa Italia : la seConda tappa a Cattolica : Coppa Italia di Formula Windsufing 2018: seconda tappa a Cattolica (Rn) Dopo la prima tappa di Torre Annunziata, nel golfo di Napoli, la Coppa Italia di Formula si sposta sulla riviera romagnola, a Cattolica, per la seconda tappa del weekend del 26 e 27 maggio prossimo. A guidare la classifica provvisoria, dopo aver vinto la prima tappa di Torre Annunziata, è il detentore di Coppa 2017 Christopher Frank ITA-211 del Circolo La Darsena Wakeboard ...

Principe Harry/ Lo scapolo d'oro di Casa Windsor si sposa Con Meghan Markle : Oggi, sabato 19 maggio, il Principe Harry - secondogenito di Carlo e Diana - convola a nozze con l'attrice americana Meghan Markle. Un evento che ha coinvolto un'intera nazione.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:25:00 GMT)

Minuti Illimitati E 15 Giga A 5 Euro Con Wind Smart 5 Easy 15 : Wind Smart 5 Easy 15: Minuti Illimitati verso tutti e 15 GB di internet a 5 Euro al mese. Wind Smart 5 Easy 15: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind Smart 5 Easy 15? Ecco i dettagli Wind Smart 5 Easy 15 dettagli Wind Smart 5 Easy 15 è la nuova […]

30 GB - 1000 Minuti - 500 SMS A 10 Euro Con Wind All Inclusive Celebration [SOLO 18 Maggio] : Wind All Inclusive Celebration: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind All Inclusive Celebration? Come avere 30 giga di internet, 1000 Minuti, 500 SMS a 10 Euro al mese con Wind Wind All Inclusive Celebration 18 Maggio dettagli Wind All Inclusive Celebration è la nuova promo dell’operatore arancione: 30 GB, 500 SMS, […]

Messenger Beta per Windows 10 : disponibile un major update Con foto in 4K - reazioni ai messaggi e tanto altro ancora : L’applicazione Beta di Facebook Messenger torna ad aggiornarsi sul Microsoft Store per i PC e tablet Windows 10 introducendo una marea di interessanti novità e portando la versione alla numerazione 165.1656.33520.0. Changelog Introdotta la possibilità di caricare foto in HD e video in 4K. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene mostrata in alto con una dimensione maggiore e ...

Near Share : come Condividere link e file da un PC Windows 10 ad un altro : Con Windows 10 April Update, Microsoft ha introdotto una particolare funzionalità chiamata Near Share che, sebbene conosciuta ancora da pochissimi utenti, risulta essere interessante e soprattutto utile. Condivisione in prossimità – questo il nome della feature tradotto in italiano – consente di trasferire i link del browser e file di qualunque tipologia da un PC Windows 10 ad un altro utilizzando semplicemente le connessioni ...

Corri sull’acqua-Windsurf 4 Amputees all’Italian Slalom Tour a Torbole Con Adaptive Windsurf : Adaptive Windsurf all’Italian Slalom Tour 2018 per un progetto unico al mondo che avvicina portatori di protesi e disabili allo sport del Windsurf Corri sull’acqua-Windsurf 4 Amputees, il primo e unico progetto al mondo che avvicina i portatori di protesi e disabili fisici allo sport del Windsurf, sarà presente quest’anno con Adaptive Windsurf all’Italian Slalom Tour a Torbole. La seconda tappa del Campionato Italiano di Slalom 2018, intitolata ...

Tlc - Agcom avvia procedimento sanzionatorio Contro TIM e Wind Tre : Faro dell'Agcom su due compagnie telefoniche relativamente alla fatturazione su base mensile . L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino ...