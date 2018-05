Cognome materno ai figli I tempi sono maturi

huffingtonpost

: Autorizzazione n° 38601 Prefettura di Palermo aggiunta cognome materno. - AlboBagheria : Autorizzazione n° 38601 Prefettura di Palermo aggiunta cognome materno. - alfolart : @stefanocarlo2 @italia_nel_caos Il mio cognome materno è italiano, amo l’Italia non sono nato lì, però come mi piac… - tizianamelis : RT @ProgReS_info: Cara #mamma, quest’anno, per la tua festa, ti regalo il tuo cognome. #ProgetuRepùblica invita tutti i sardi a modificare… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Uomo e donna hanno pari diritti. Lo sancisce la nostra Costituzione. In Italia però non è ancora così. Su più fronti. Per esempio per l'attribuzione delai. Che a oggi, diversamente da quanto accade in molti altri paesi europei, spetta ancora di diritto all'uomo. Una visione arcaica dei rapporti familiari che persiste tuttora nel nostro ordinamento.Come facciamo a insegnare alle cittadine di domani chepari ai cittadini uomini, se già dalla nascita si dà per scontato che porteranno ilmaschile, quello del "maschio di casa" come si diceva un tempo? La modernizzazione del Paese inizia anche dalle nostre case. Dal nostro quotidiano. Dai messaggi che mandiamo ai nostri, all'interno dell'ambiente domestico.Per cercare di modificare le cose ho riproposto in Senato un mio disegno di legge. Una legge che avevamo ...