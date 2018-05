Coccia scoppia in lacrime al Gf Brutta notizia dal confessionale

ilgiornale

: Rissa al GF: Danilo Aquino contro Coccia, scoppia la violenza nella casa - veritadeifatti : Rissa al GF: Danilo Aquino contro Coccia, scoppia la violenza nella casa - KontroKulturaa : Rissa al GF: Danilo Aquino contro Coccia, scoppia la violenza nella casa - - IsaeChia : '#Gf15’, #DaniloAquino fa una battuta su #LuciaBramieri, #SimoneCoccia gliela riferisce… e scoppia il caos in Casa!… -

(Di martedì 22 maggio 2018) Momenti di tensione questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello. Simonea quanto pare ha ricevuto unache riguarda un suo familiare che lo ha scosso e non poco. Nelle immagini della diretta, il concorrente del Gf è stato consolato da Alberto.ha lasciato intendere di aver ricevuto unadalla sorella nelma non ha avuto il via libera per poterne parlare con gli altri concorrenti. Alberto rivolgendosi a Simone ha affermato: "Bel discorso hai fatto prima". "Tarzan" di fatto si riferiva alle parole di Simone sui tre nominati durante il pranzo. Poi la "" da parte della sorella. Simone si è sfogato piangendo e fumando in solitudine una sigaretta. Gli altri concorrenti non hanno parlato cone non hanno voluto fare domande indiscrete su quanto accaduto. Si sono preparati per la diretta di questa sera per l'appuntamento serale ...