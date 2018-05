CLASSIFICA GIRO D' ITALIA 2018 La maglia rosa e le altre graduatorie Ultima chance per

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (16^ tappa Trento-Rovereto) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:10:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : i possibili distacchi tra gli uomini di CLASSIFICA : Giorno di riposo che guarda già al futuro. I 34 chilometri a cronometro della 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 tra Trento e Rovereto possono segnare in maniera indelebile la corsa rosa. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i distacchi tra gli uomini di classifica in vista della giornata di domani, che poi proietterà alle ultime tre frazioni di montagna: solo lì, poi, si chiuderà il Giro. Il riferimento non può che essere Tom ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi nella cronometro di Rovereto? La CLASSIFICA si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 - 15a tappa Tolmezzo-Sappada. Simon Yates padrone - Pozzovivo terzo - Aru sprofonda : Simon Yates ha vinto anche la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è imposto in solitaria sul traguardo di Sappada e ha allungato in Classifica generale. Il britannico ha rafforzato la maglia rosa e ora ha più di due minuti di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot in vista della cronometro di martedì. Il capitano della Mitchelton Scott è sempre più il padrone della Corsa Rosa. Chris Froome ha ancora pagato ...

Giro d'Italia - Yates vince la quindicesima tappa e allunga in CLASSIFICA : Simon Yates continua nella sua marcia trionfale al Giro d'Italia . Il ciclista inglese della Mitchelton-Scott ha vinto la quindicesima tappa e allunga anche in classifica generale su tutti i suoi ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Maglia rosa e altre graduatorie : Yates trionfa nella 15^ tappa - è sempre leader : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:16:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 : 15tappa Tolmezzo-Sappada - Yates vince e resta in maglia rosa. Crolla Aru : la CLASSIFICA : La maglia rosa Simon Yates ha conquistato la 15tappa del Giro d'Italia, da Tolmezzo a Sappada di 176 km. Il britannico della Mitchelton Scott, che aumenta il vantaggio in classifica generale in vista ...

CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018 - 15a tappa Tolmezzo-Sappada : Simon Yates ha vinto anche la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è imposto in solitaria sul traguardo di Sappada e ha allungato in Classifica generale. Il britannico ha rafforzato la maglia rosa e ora ha più di due minuti di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot in vista della cronometro di martedì. Il capitano della Mitchelton Scott è sempre più il padrone della Corsa Rosa. Chris Froome ha ancora pagato ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : la nuova maglia bianca (15^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:40:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie - 15tappa - oggi - : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa e altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… , oggi, .

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (15^ tappa - oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 10:10:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : salite a ripetizione. Chi ha coraggio può ribaltare la CLASSIFICA : Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa dura a chiudere questa seconda settimana del Giro d’Italia 2018: quindicesima frazione, si parte da Tolmezzo e si arriva a Sappada dopo 176 chilometri e ben quattro GPM. Si può fare la differenza, anche se le salite non sono lunghissime e con pendenze impossibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : il ruggito del fuoriclasse. Vittoria da campione vero - può ribaltare la CLASSIFICA! : Chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo due settimane di buchi, tempo perso in montagna e sugli strappi, Chris Froome è tornato a correre da Chris Froome nel giorno più importante, almeno fino ad ora, del Giro d’Italia 2018. Il britannico del Team Sky ha vinto sullo Zoncolan, montagna simbolo della corsa rosa che in maniera simbolica inaugura anche la seconda fase del Giro, quella più dura e impegnativa. Se l’atleta ammirato fino ad ...

Giro d'Italia 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa 14 : Chris Froome torna re: suo lo Zoncolan davanti ad uno splendido Yates che consolida la leadership. Dumoulin a 36", crollo di Aru Giro d'Italia 2018, Froome risorge sullo Zoncolan. classifica ...