Clamoroso | addio Conte | il premier sarà Di Maio

Marchisio via dalla Juventus/ Vittoria e addio? La Coppa Italia e l'indizio Clamoroso : Marchisio via dalla Juventus, Vittoria e addio? La Coppa Italia e quell'indizio clamoroso. Gianluigi Buffon gli cede il momento finale in cui il Principino alza il trofeo con Andrea Barzagli(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:34:00 GMT)

Serie B : Clamoroso deferimento - addio promozione? Video : Tanto tuonò che piovve. Così si potrebbe commentare il provvedimento emesso dal Procuratore Federale nei confronti del Bari, club che disputa il #campionato di Serie B. Negli ultimi mesi si erano rincorse le notizie circa la segnalazione effettuata dalla Covisoc su presunte irregolarita' amministrative del club pugliese. Solo qualche settimana fa, un comunicato della societa' aveva tranquillizzato la tifoseria barese che tali voci non avevano ...

Mercato Juve - le ultime indiscrezioni : Allegri verso l’addio - per il nuovo allenatore si punta a un Clamoroso ex : Mercato Juve – La grande bomba arriva dall’Inghilterra: la stampa britannica è al lavoro per intercettare le notizie sulle due grandi squadre che sicuramente cambieranno allenatore, l’Arsenal e il Chelsea che hanno già annunciato il divorzio ufficiale con Wenger e Conte. Secondo i media inglesi i sostituti saranno Massimiliano Allegri e Luis Enrique, ma non è ancora chiaro chi dei due andrà al Chelsea e chi invece ...

Iniesta - addio al Barcellona : ipotesi Cina ma l’Inter tenta il Clamoroso inserimento : Ultime partite con la maglia del Barcellona per Iniesta, stagioni fantastiche in Spagna per il centrocampista, tanti trofei vinti e tante soddisfazioni con il club blaugrana, Iniesta è stato per tante stagioni il miglior centrocampista al mondo. Ed anche l’attuale rendimento è ancora altissimo, nonostante i 33 anni Iniesta può ancora togliersi tante soddisfazioni. Certo l’addio con il Bercellona si sta valutando il futuro, offerte ...

Amici 17 - Valentina rischia un Clamoroso addio e attacca Alessandra Celentano Video : #Valentina verdecchi rischia di lasciare prematuramente la scuola di Amici e non per le decisioni della commissione interna o esterna. Nel corso della seconda puntata del talent show di Canale 5 la giovane mamma si è infortunata durante un balletto. Maria De Filippi ha subito chiesto alla giovane della squadra bianca notizie sulle sue condizioni fisiche prima di pronunciare l’esito del televoto. La ventiquattrenne, che nel corso della ...

Lecciso tuona dopo l'addio ad Al Bano - il Clamoroso attacco : "Il mio bene tradito" : La foto di una copertina e un messaggio carico di veleno. E' una Loredana Lecciso al vetriolo quella che scrive l'ultimo messaggio pubblicato su Instagram. L'immagine immortala la prima pagina del settimanale Di...

“Franco Terlizzi è stato cacciato”. Clamoroso all’Isola dei Famosi. Altro che motivi di salute : ecco la vera ragione dietro l’addio a sorpresa del naufrago a poche settimane dalla finale. Una scelta che farà discutere : Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria ...

Inter - Sabatini vicino all'addio : Suning pensa ad un Clamoroso ritorno Video : Sembra volgere al termine l'esperienza di Walter #Sabatini come direttore dell'area tecnica di #Suning. Un terremoto che scuote l'universo del colosso di Nanchino e che comprende l'Inter [Video] e lo Jiangsu, con il tecnico del club cinese che ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di ieri a causa di alcune divergenze per quanto riguarda l'ultima sessione di calciomercato. Al termine della sessione di mercato del campionato cinese, ...

