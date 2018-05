Circolo Villa Nazareth Giuseppe Conte si è formato nel Tempio del

huffingtonpost

(Di martedì 22 maggio 2018) Da studente universitario,ha frequentato. Un dettaglio non irrilevante per capire la personalità del premier indicato da M5S e Lega, visto che quel luogo è noto come il tempo del cattolicesimo democratico: negli anni, come docenti o come ospiti, di lì sono passati Sergio Mattarella, Aldo Moro, Romano Prodi, Oscar Luigi Scalfaro, e vi hanno fatto visita Pontefici come Giovanni Paolo II e Francesco, riconoscendone il ruolo formativo. Negli anni in cuiera a, direttore era un certo Pietro Parolin, futuro segretario di Stato vaticano, e circolavano personaggi chiave del cattolicesimo democratico come Leopoldo Elia, Pietro Scoppola, Paolo Prodi, ma anche Federico Fellini e Vittorio Gassman.Daspiegando che "fa parte del Comitato e continua a darci il suo contributo, a livello nazionale e internazionale. ...