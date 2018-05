Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 23 maggio

Dal teatro al Cinema : Favola di Filippo Timi - il film : Favola, spettacolo teatrale di Filippo Timi diventato film, arriverà nelle sale come evento speciale il 25, 26 e 27 giugno con distribuzione Nexo Digital. Dopo aver attinto a piene mani dalla letteratura, il cinema inizia a trovare linfa vitale nel teatro, forma di intrattenimento culturale che non smette di avere appeal sul pubblico (basti pensare a Carnage di Roman Polanski, del 2011, tratto dall’opera Il Dio del Massacro di Yasmina ...

CANNES 71 - Le reazioni di Rai Cinema ai premi dei film italiani : Le congratulazioni di tutta la Rai agli autori e ai talenti premiati che portano l'Italia all'attenzione del mondo ".

10 film insostenibili. Breve storia della fuga dalle sale Cinematografiche : Al festival di Cannes 2018 The House That Jack Built di Lars Von Trier ha scatenato quel fastidio e quella repulsione a cui raramente mirava. Violenza ma non solo, violenza sadica, violenza su chi non lo merita, violenza mostrata nell’atto di fare male, di massacrare e di farsi macabra. Il sangue e il peggio di noi stessi, insomma tutto ciò che un regista sa essere duro da sostenere e che, se non viene trattato con ironia e con la ...

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

Happy Winter - l estate a Mondello nel film di Totaro 'È la rivincita della classe media' - Cinema - Spettacoli : Chi è siciliano o chi è stato qualche volta a Mondello ci si ritroverà. Ma anche chi è solito frequentare, d'estate, la riviera romagnola o in generale la costa adriatica. Anche quella tirrenica, in ...

A Cannes annunciato un nuovo film su Berlusconi. Ormai l’ex Cavaliere è un genere Cinematografico : Ormai sta diventando un vero «genere» cinematografico. Ci sono le commedie, i gialli, i mélo, i noir, i musical e i film su Silvio Berlusconi. Mentre il «Loro» duale, 1 e 2, di Paolo Sorrentino è in testa al botteghino italiano, e proprio nel giorno della riabilitazione che permetterà l’ennesima discesa in campo all’ex Cavaliere, arriva da Cannes l...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e cosa no : Loro 2 - Tonno Spiaggiato - La banalità del crimine - Il dubbio : Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez. Con Frank Matano, Lucia Guizzardi, Niccolò Senni. Italia 2018. Durata: 90’ Voto 3,5/5 (DT) Francesco, un giovane stand-up comedian che non fa ridere nessuno, all’improvviso con una battuta sui capezzoli di sua nonna fa sbellicare Francesca, una cameriera un po’ in carne. Il ragazzo se ne innamora, stanno insieme tre anni, poi lei gli procura un’audizione con un impresario importante e lui per fare colpo ...

Solo film di qualità - il Cinema di Azzate chiude in bellezza : Il nostro pubblico apprezza: viene al cinema ma anche ai cineforum e alle proiezioni degli spettacoli di musica lirica che anche quest'anno abbiamo fatto con collegamenti in diretta dalla Scala e dal ...

Tonno spiaggiato - film al Cinema : recensione trama curiosità : Tonno spiaggiato è uno dei film in uscita al cinema giovedì 10 maggio 2018. La pellicola, di genere commedia, è del 2018 ed è diretta da Matteo Martinez ed interpretata da Frank Matano e Marika Costabile. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Tonno spiaggiato, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tonno spiaggiato DATA USCITA: 10 maggio ...

Terzo Segreto di Satira al Cinema - di cosa parla il film? Ogni partito ha la sua versione : Alla vigilia del loro esordio al cinema con Si muore tutti democristiani (nella sale da domani 10 maggio) il Terzo Segreto di Satira torna in rete con una clip che racconta il film in maniera decisamente molto particolare. La chiave questa volta è il confronto di 5 sceneggiatori legati alle varie forze politiche che raccontano la loro idea di film a un produttore. Ognuno legando la storia e i protagonisti al proprio partito con il fine di ...

Eva - film al Cinema questa settimana : trama recensione curiosità : Eva è uno dei film al cinema questa settimana, uscito il 3 maggio 2018. Di genere drammatico, sentimentale, è diretto da Benoît Jacquot. Nel cast Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Marc Barbé, Richard Berry, Didier Flamand, Ellen Mires, Nathalie Charade. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Eva, film al cinema: TITOLO ORIGINALE: Eva DATA ...

Dopo la guerra - film al Cinema dal 3 maggio : trama recensione curiosità : Dopo la guerra è uno dei film al cinema nella prima settimana di maggio 2018. La pellicola è di genere drammatico del 2017, diretta da Annarita Zambrano, con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Dopo la guerra, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Dopo la guerra DATA USCITA: 03 maggio 2018 GENERE: ...

L’Isola dei Cani - film al Cinema : trama - recensione - curiosità : L’Isola dei Cani è uno dei film al cinema in questo primo week end di maggio 2018. La pellicola del 2018 è di genere animazione, avventura, commedia del 2018, diretta da Wes Anderson, con Bryan Cranston e Scarlett Johansson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’Isola dei Cani, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Isle of ...

Al comisano Marco Guccione il 'Premio Rai-Cinema Channel' al Festival Internazionale dei Tulipani per la musica del docufilm 'A me resta la ... : Un giovane siciliano modello che, grazie ai sacrifici, è riuscito a laurearsi in Economia presso l'Università degli studi di Catania e da gennaio si è trasferito a Roma dove lavora presso un noto ...