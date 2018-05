Cina taglia i dazi sull' import di auto dal 25% al 15% Il provvedimento scatta dal primo

Dazi Usa-Cina : Pechino taglia quelli sull'auto dal 25% al 15% : Dopo mesi di minacce e mentre in mezzo mondo montavano i timori per una possibile guerra dei Dazi fra le due principali potenze economiche del pianeta, a metà maggio è iniziata una fase di ...

Coldiretti - dazi : la pace USA-Cina sul sorgo taglia i costi della stalle : La riduzione dei costi per l’alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo è uno degli effetti della decisione cinese di non applicare i dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione della Cina di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa che evita rincari sulle quotazioni internazionali. Questo cereale in Cina viene utilizzato ...

Giunta regionale assolta per la missione in Cina di Valentini. Lui : 'Era battaglia politica' : 'Accogliamo con estremo favore l'esito positivo del giudizio celebratosi dinanzi alla Corte dei conti , sezione giurisdizionale per l'Umbria, sul caso della 'missione in Cina ''. E' quanto afferma l'...

C'è un villaggio in Cina in cui le donne si tagliano i capelli solo una volta nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...

La battaglia contro i cheater di PUBG continua : 15 arresti in Cina : PlayerUnknown's Battlegrounds non deve preoccuparsi solo del sempre maggiore successo di un Fortnite che sta attirando l'attenzione di tantissimi giocatori ma anche dell'apparentemente insormontabile problema dei cheater e degli hacker.In questo senso la notizia riportata da Eurogamer.net è sicuramente positiva anche se la sensazione che a conti fatti una soluzione sia lontanissima se non praticamente impossibile è palpabile. Di cosa stiamo ...

Cina - banca centrale taglia dell'1% requisiti riserva istituti : Teleborsa, - La banca centrale cinese ha ridotto di un punto percentuale, il coefficiente di riserva obbligatoria previsto, ovvero l'ammontare della liquidità che la maggior parte delle banche ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale. Prosegue la battaglia tra Ferrari e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai inizia un lungo weekend, la Mercedes vuole dimostrare la propria supremazia in uno dei suoi feudi ma la Ferrari cercherà di ribattere colpo su colpo. Si preannunciano novanta minuti di fuoco, tutti i piloti cercheranno il giusto feeling con la pista e con il tracciato per poi puntare al colpaccio tra ...

F1 Cina - i piloti della Red Bull promettono battaglia : TORINO - In casa Red Bull si guarda con fiducia verso l'imminente Gran Premio di Cina, dopo il disastro totale del Bahrain con entrambe le vetture out dopo pochi giri. Daniel Ricciardo ammette: ' ...

“Ho il cancro - aiutatemi”. Il toccante annuncio di questa ragazza - disperata di fronte alla diagnosi impietosa dei medici. Un’eroina del web - incoraggiata durante la sua delicata battaglia. La verità - però - era molto - molto diversa. E la sua storia ha preso una piega alluCinante (e stomachevole) : Nel giro di poche ore è riuscita a conquistare quello che tanti di noi, in tempi come questi, ambiscono da anni: un’incredibile notorietà virtuale, con il suo nome a rimbalzare sulle testate e i social di tutto il mondo. Senza però che alla fama siano seguiti apprezzamenti e applausi da parte degli utenti dell’etere, anzi. questa ragazza è riuscita piuttosto in un’impresa diametralmente opposta, quella di diventare ...

Una battaglia navale vista dalla cuCina della Open Arms : Il cuoco della missione di soccorso minacciata da una motovedetta libica nel Mediterraneo racconta cosa è successo. Leggi

Omicidio da film horror : le taglia la gola - poi le strappa il cuore - lo cuCina e lo mangia : Alexey Yastrebov, 35 anni, è stato arrestato dopo che la polizia ha rinvenuto il corpo mutilato di Ekaterina Nikiforova, 27enne, nell'appartamento dell'uomo a Krasnoyarsk. Il sospetto cannibale avrebbe tentato di suicidarsi dopo l'efferato Omicidio.Continua a leggere