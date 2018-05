Cina | nuovi segnali di distensione | giù i dazi sulle importazioni di auto e ricambi

Sardegna e Cina sempre più vicine : possibili nuovi accordi commerciali : A Villa Devoto il presidente Francesco Pigliaru e il vicepresidente Raffaele Paci hanno ricevuto una delegazione di "Fosun International", primo investitore privato della Repubblica popolare. A ...

In dirittura d’arrivo Oreo su Huawei P10 Lite? Nuovissimo aggiornamento beta B331 in Cina : Una buona notizia per Oreo su Huawei P10 Lite finalmente. L'aggiornamento Android 8.0 dopo una serie di smentite e conferme pure ufficiali sarebbe più vicino che mai e questo grazie all'operato degli sviluppatori del produttore, impegnati nella fase beta del firmware in Cina. Proprio in patria dell'azienda, ecco che sarebbe stato rilasciato un nuovo pacchetto migliorativo per il major update. Come segnalato dal sito Getdroidstips, ecco che ...

Milano. Assegnazione di nuovi spazi alla CasCina Linterno : L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio culturale e immobiliare è sempre all’attenzione del Comune di Milano ed il Municipio 7, in

Samsung debutta a EurocuCina con i nuovi elettrodomestici Smart : Milano, 18 apr. , askanews, Samsung Electronics partecipa per la prima volta a Eurocucina, il salone internazionale dell'arredo per la cucina che si tiene a Milano ogni due anni con una gamma di ...

SPY FINANZA/ I nuovi messaggi in codice tra gli Usa e la Cina : La guerra in Siria non scoppierà e quel che fa terrore ai mercati è la fine del regime globale di Qe, se la Cina non immetterà liquidità nel sistema.

Trump alza la sfida alla Cina : 100 miliardi di nuovi dazi : Si inasprisce, così, il bracio di ferro tra Pechino e Washington, le prime due economie del mondo. 'Anziché rimediare ai suoi comportamenti scorretti - ha tuonato il presidente - la Cina ha scelto di ...

Trump propone nuovi dazi su merci Cina | Pechino : “Misure uguali per prodotti Usa” : Trump propone nuovi dazi su merci Cina | Pechino: “Misure uguali per prodotti Usa” Washington ha preparato una lista di 1300 prodotti su cui applicare tariffe del 25% per un valore di 50 miliardi di dollari. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. Immediata la […]

