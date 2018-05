Ciclismo | investito Franky | il pappagallo amico di Michele Scarponi Fratturata un’ala

oasport

(Di martedì 22 maggio 2018) La deliziosa, ilche accompagnava il compiantodurante gli allenamenti, è stata purtroppo investita da un’automobile e si èun’ala. Il volatile non è in pericolo di vita e forse tornerà anche a spiccare il volo ma bisogna aspettare l’esito dell’operazione.(un esemplare femmina) è davvero un’istituzione nel mondo del, accompagnava l’Aquila di Filottrano durante le sue biciclettate e spesso gli si posava sopra le spalle. Indimenticabili le immagini di quel tragico 22 aprile 2017, data della morte di, in cui ilsembrava essere in lutto per la scomparsa di un. Per giorni rimase immobile sul luogo dell’incidente, quasi fosse consapevole di quello che purtroppo era successo.è stata investita venerdì scorso e non è stata soccorsa dall’automobilista. Un ...