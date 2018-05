Chrissy Teigen e John Legend presentano Miles Theodore | il loro secondo figlio

John Legend e Chrissy Teigen : ecco a chi si sono ispirati per il nome del secondo figlio : Fiocco azzurro in casa Legend The post John Legend e Chrissy Teigen: ecco a chi si sono ispirati per il nome del secondo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Chrissy Teigen presenta il secondo figlio : «Ciao - mondo» : Il nuovo Legend ha un nome. «Hello, world! This is Miles Theodore Stephens». Chrissy Teigen ha scelto queste parole per presentare ai 17 milioni di follower il nuovo arrivato in famiglia, che è «sopraffatta dall’amore». Miles Theodore Stephens è venuto al mondo lo scorso 17 maggio con un paio di settimane d’anticipo. La sorella maggiore è Luna, due anni e mezzo. https://www.instagram.com/p/BjAcHObH-Ex/?taken-by=ChrissyTeigen LEGGI ...

Chrissy Teigen e John Legend genitori per la seconda volta : Fiocco azzurro per Chrissy Teigen, 32, e John Legend, 38. La modella di Sport Illustrated e il cantante sono diventati genitori per la seconda volta. Di un maschio. L’annuncio è arrivato dal profilo Twitter di lui. «Qualcuno è qui», ha fatto sapere John, aggiungendo una serie di emoticon inequivocabili a forma di biberon. LEGGI ANCHEChrissy Teigen: «Abbiamo scelto il sesso del nostro bambino. E allora?» La primogenita Luna ha due anni. I ...