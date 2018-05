Choc a Palermo | medico chiede alla mamma di levarsi lo slip per curare il figlio

Blastingnews

: Scandalo all'ospedale di Palermo: 'Il bimbo sta male? Signora si tolga gli slip'. Le foto choc - Il24ventiquattr : Scandalo all'ospedale di Palermo: 'Il bimbo sta male? Signora si tolga gli slip'. Le foto choc -

(Di martedì 22 maggio 2018) Illetto ha dei disturbi per l’apprendimento? Per risolvere il problema serve un massaggio hotmadre. Sembra una cosa assurda eppure è ciò che è avvenuto all’ospedale di, storia che è stata constatata dtrasmissione le Iene, che ha realizzato un servizio sulla vicenda durante la puntata trasmessa domenica sera. La cura ai disturbi del linguaggio, per il logopedista che ha preso in esame il bambino, consisteva in massaggi intimi che potevano dare una sensazione di benesseremadre, così da eliminare lo stress VIDEO, e al contempo creare dei benefici anche nel piccolo e “vero” paziente. La denuncia delladi un bimbo dislessico alle Iene A denunciare l’accaduto una donna che si è recata al nosocomio diper far visitare ilcon problemi di dislessia. Il pedagogista, una volta controllato il bambino, ha propostosignora una ...