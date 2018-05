Choc a Firenze - donna trovata mummificata in casa : Firenze , 22 mag. - , AdnKronos, - Macabra scoperta in un appartamento nel Lungarno Soderini a Firenze . I vigili del fuoco una volta entrati all'interno dell'abitazione hanno trovato il corpo ...

Choc a Firenze - donna trovata mummificata in casa : Firenze , 22 mag. – (AdnKronos) – Macabra scoperta in un appartamento nel Lungarno Soderini a Firenze . I vigili del fuoco una volta entrati all’interno dell’abitazione hanno trovato il corpo mummificato di una donna di 78 anni. L'articolo Choc a Firenze , donna trovata mummificata in casa sembra essere il primo su SPORTFAIR.

“Soltanto un’influenza - vada a casa”. L’errore Choc dei medici : un caso italiano - andato in scena a Firenze - che ha fatto infuriare i social. Una morte assurda a solo 11 anni : Un caso che aveva fatto discutere e infuriare gli utenti italiani, una morte assurda e drammatica che poteva essere evitata e che invece, purtroppo, è avvenuta sotto gli occhi di genitori disperati che hanno visto morire la loro piccola per un grave caso di malasanità. Una vicenda che ora è arrivata alla sua conclusione, dopo una battaglia condotta nelle aule di tribunale. Due medici già condannati in via definitiva per omicidio colposo ...