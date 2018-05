Chieti | come può un uomo arrivare ad uccidere suo figlio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 maggio 2018) Le cronache ci parlano con ripetitività di omicidi fra cui spiccano i femminicidi. Fortunatamente il numero annuale è, negli anni, in calo sia per gli uni che per gli altri. Si tratta comunque di eventi che si verificano ogni due o tre giorni per cui tendiamo ad assuefarci. Quando,nel caso recente, unuccide la propria figlia rimaniamo annichiliti e dentro di noi compaiono innumerevoli dubbi.può succedere? Ma veramente era imprevedibile?mai immancabilmente i vicini di casa e gli amici cadono dalle nuvole non sapendo fornire spiegazioni? In questi giorni ho visitato due pazienti affetti dallo stesso disturbo ossessivo. Soffrono per un pensiero che non riescono a scacciare dalla mente: il timore di poter far del male, in un raptus incontrollabile, ai propri figli. Sono venute al consulto psicologico perché impaurite sentendo la televisione e leggendo i giornali. ...