Chiara Ferragni e Fedez a nozze | ecco la data ufficiale

Chiara Ferragni e Fedez : il matrimonio sarà in stile californiano : Foto: Instagram Dopo Meghan altre attesissime nozze Da poco passato il matrimonio dell'anno che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo, quello tra Meghan e Harry, gli occhi degli italiani , e non solo, , sono tutti puntati sulle nozze della blogger Chiara Ferragni e del cantante Fedez. La coppia si sposerà il 31 giugno a Noto, ...

Emma Marrone va a conoscere Leone - il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ecco le immagini social : Ospiti a sorpresa per il piccolo Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Emma Marrone infatti avrebbe fatto visita alla neomamma e al bebè più famoso d'Italia, che al momento...

Fedez e Chiara Ferragni sull'altare : ecco il tema delle nozze più attese dell'estate : Dopo quello di Meghan e Harry e in arrivo il secondo matrimonio dell'anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni. Un matrimonio che promette di essere da sogno anche se pare che i preparativi stiano...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 21 maggio : l'omicidio Rosanna Belvisi e la madre di Chiara Ferragni : Cronaca e gossip a La Vita in diretta di oggi, 21 maggio, con ospite in studio Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni. Si parlerà ancora di Royal Weding?(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:31:00 GMT)

Le Iene - Nina Palmieri e Chiara Ferragni/ Video - saluto per Daniel bimbo guarito dal cancro : “Io ti aspetto!” : Le Iene Show, Nina Palmieri e Chiara Ferragni realizzano un Videomessaggio per il piccolo Daniel: “Cresci un pochino, io ti aspetto!”, ecco le parole dell'imprenditrice digitale.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:37:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni matrimonio : data e location - tutte le novità sugli sposi : Le ultime news sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni sono arrivate dal settimale Chi e annunciano una festa in grande stile, come potevamo già immaginare: basta pensare, infatti, che la fashion blogger numero uno al mondo per festeggiare i suoi 30 anni, l'anno scorso, ha organizzato un party su un treno diretto a Venezia, dove poi ha continuato a festeggiare. Non ci aspettiamo location principesce, a dire il vero, ma qualcosa di molto ...

“Chiara Ferragni è la mia donna ideale” : la fashion blogger replica a Daniel guarito dal tumore grazie alle cure e… al suo sorriso! : Chiara Ferragni incoraggia Daniel e la sua ‘campagna’ all’insegna dell’allegria presso il reparto oncologico dell’ospedale di Catanzaro “Chiara Ferragni è la mia donna ideale“: aveva annunciato Daniel in un servizio de Le Iene andato in onda ieri sera. Il bambino di 10 anni, che ha affrontato una battaglia contro il linfoma di Hodgkin avendo la meglio, ha realizzato un’intervista in cui ha ...

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a tema Coachella : svelati nuovi particolari sulle nozze : svelati nuovi particolari sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: le nozze tanto attese in estate potrebbero riservare grandi sorprese. A pochi giorni dal gran matrimonio reale in Gran Bretagna tra Harry e Meghan, il settimanale Chi rivela alcuni dettagli sulle nozze più attese in Italia: quelle tra il rapper Fedez e la influencer e blogger di moda Chiara Ferragni, rientrati a Milano da pochi giorni a seguito alla gravidanza e al parto di ...

Chiara Ferragni - mamma acrobata al trucco : Anche Chiara Ferragni entra nella categoria delle mamme tuttofare che viaggiano, lavorano e curano i figli senza mai trascurare nulla. Ma come fa a far tutto? Come tutte le star, porta con sé il piccolo Leoncino che a poco più di un mese ha vià visto Los Angeles, è andato a Cannes e a Milano. LEGGI ANCHEMamme #bodypositive Leo con mamma Chiara, che ha appena festeggiato il suo primo compleanno da madre, appare in una IG story che la star ha ...

Matrimonio Fedez-Chiara Ferragni : svelati altri particolari delle nozze : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto quest’estate, svelati altri dettagli del Matrimonio dell’anno tra la fashion blogger e il rapper “Preparatevi a ruote panoramiche, consolle di deejay sparse ovunque, look flower power e tanta musica” . Così la rivista ‘Chi‘ anticipa altri dettagli del Matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez che avverrà a Noto. Il paese siciliano che ha conquistato il rapper e la fashion blogger, ...

Chiara Ferragni matrimonio con Fedez : rivelati nuovi dettagli sulle nozze : Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: emersi nuovi dettagli sulla festa di matrimonio Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è forse uno degli eventi più attesi di quest’estate. I due, infatti, pare che siano molto impegnati con l’organizzazione dell’evento che, come forse molti già sanno, si terrà a Noto. Tutti vogliono sapere di più su […] L'articolo Chiara Ferragni matrimonio con Fedez: rivelati nuovi dettagli sulle ...

Chiara Ferragni e Fedez - Cannes mon amour : Un bacio vista mare al tramonto. Il red carpet di Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Cannes 2018 inizia nel modo più romantico. Dopo, mano nella mano, i due si sono fatti spazio sul tappeto rosso di Le Grand Bain. L’influencer e fashion blogger, in rosa e bellissima, è tornata sotto ai riflettori un mese e mezzo dopo la nascita del primo figlio, Leone. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, mamma torna al lavoro Il piccolo non ha partecipato ...

Cannes 2018 : il trucco romantico di Chiara Ferragni secondo il suo make-up artist : Accompagnata dal suo principe, Fedez il rapper, Chiara Ferragni ha calcato il red carpet di Cannes 2018 in versione Aurora nella favola La Bella Addormentata, come se fosse la nostra royalty made in Italy. Alla prima uscita pubblica da star, dopo la nascita di Leo, sembra che la coppia stesse facendo le prove generali per l’attesissimo giorno del «Sì». In abito rosa, con tanto di strascico regale, che non doveva essere oscurato da nulla, né ...

Nozze rinviate per Fedez e Chiara Ferragni? L'indiscrezione sul matrimonio : Ma il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni ci sarà? Oppure le Nozze tra la fashion blogger il rapper sono saltate? I due sono rientrati in Italia con il piccolo Leone, ma i preparativi...