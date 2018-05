Chiamano figlia Blu - Procura Milano : cambiate nome o lo decidiamo noi : Chiamano figlia Blu, Procura Milano: cambiate nome o lo decidiamo noi I genitori di una bambina di un anno e mezzo sono stati convocati per la rettifica dell’atto di nascita perché il nome scelto non è inequivocabilmente femminile. Il padre: “Ogni anno, secondo Istat, ci sono circa sette Blu. Ormai anche lei sa di chiamarsi ...

Chiamano la figlia Blu. I giudici : "Nome da maschio - cambiatelo o ne scegliamo uno noi" : I genitori di una bambina di un anno e mezzo che hanno chiamato la figlia Blu, sono stati convocati dalla Procura della Repubblica di Milano per rettificare l'atto di nascita. Altrimenti, spiega la coppia, "sarà il giudice a decidere il nome di nostra figlia". La vicenda è raccontata da Il Giorno.Secondo i genitori di Blu, la magistratura si rifà all'articolo 35 del Dpr 396/2000 in base al quale "il nome imposto al bambino ...