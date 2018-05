Chi è Giuseppe Conte | il probabile prossimo Presidente del Consiglio

GF15 - Baye Dame picChiato - cosa è successo? Video : Desta ancora scalpore la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso. Dopo i noti fatti di bullismo e violenze verbali, la fuga di alcuni sponsor, le scritte sessiste, i vari comportamenti sopra le righe dei concorrenti del reality, l'ultima notizia riporta l'aggressione subita dall'ex concorrente Baye Dame [Video]. GF15, cosa è successo a Baye Dame Il ragazzo di origine senegalese, squalificato per le ormai note vicende ...

Chi è Meghan Markle - la sposa del principe Harry : ecco il passato segreto Video : E' tutto pronto per le attesissime nozze reali tra [Video]il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Oggi, alle 13 in punto ora italiana verranno celebrate quelle che sono state ribattezzate le nozze dell'anno, le quali attireranno l'attenzione di milioni e milioni di spettatori che in tutto il mondo ranno l'evento in diretta televisiva. Anche in Italia le nuove nozze reali sono molto attese dagli spettatori: la cerimonia sara' ...

Milan - c'è l'indiscrezione : 'Chiuso un altro colpo' - ci saranno due cessioni? Video : La stagione del Milan si avvia alla conclusione con i rossoneri che saranno impegnati nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Il risultato del match sara' decisivo per il futuro del club rossonero, principalmente per due fattori: Vincendo, i rossoneri raggiungerebbero la qualificazione diretta in Europa League che consentirebbe loro di poter svolgere la preparazione atletica per intero, cosa che non era potuta accadere lo scorso ...

Grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il risChio Chiusura Video : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

C’è l’ufficialità - il Milan ha Chiuso per un attaccante brasiliano Video : Il Milan si sta preparando alla prossima sessione di mercato, anche se la stagione è ancora in corso ed i rossoneri devono raggiungere l’importante traguardo della qualificazione diretta alla prossima Europa League. I rossoneri, nell’ultima giornata di campionato, dovranno battere la Fiorentina di Stefano Pioli al fine di raggiungere matematicamente l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Gattuso dovrebbe affidarsi ai suoi uomini di fiducia ...

La prossima Serie B si arricChisce : ecco perchè le pay tv la vogliono Video : Il prossimo campionato di Serie B [Video] si presenta gia' come un campionato importante che vedra' giocare piazze importantissime del panorama calcistico italiano. Da Verona a Foggia, da Livorno a Lecce, da Padova a Brescia ci sono squadre che hanno avuto modo di giocare più e più volte la Serie A e vantano una tradizione calcistica invidiabile per altre piazze. Senza dimenticare che tra le probabili qualificate ai play off Palermo, Bari, ...

Italia : ecco Chi è il nuovo commissario tecnico scelto dalla FIGC Video : Adesso è arrivata l'ufficialita': sara' mister Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio Italiana. Come si apprende dal sito ufficiale dell'Ansa Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'allenatore marchigiano ha firmato poche ore fa il contratto con la F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio. La presentazione ufficiale agli organi di stampa - come si apprende da un comunicato della Federcalcio - avverra' in una ...

U&D - la scelta di Nilufar Addati è Giordano MazzocChi : post di Luigi Mastroianni : Nilufar Addati ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista di Uomini e donne, dopo mesi di indecisioni, ha deciso di uscire dagli studi del programma di Canale 5 [VIDEO] insieme a Giordano Mazzocchi. Una scelta inaspettata da molti che ormai davano per certa la preferenza verso Nicolò. Il percorso di Nilufar e Giordano Mazzocchi in questo periodo è stato molto tormentato: l’ex corteggiatore più volte infatti si è detto infastidito dalle ...

Maria De Filippi è delusa e arrabbiata - Chi ne è stata la causa? Ecco le news Video : I rapporti tra la regina di Mediaset Maria De Filippi e Tina Cipollari, secondo il settimanale 'Novella 2000', sarebbero molto tesi. La 'vamp' di 'Uomini e donne', avrebbe dichiarato di volere prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per re i suoi tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco, frutto del suo amore con Chicco Nalli. La notizia, secondo molti, avrebbe trovato conferma da una fotografia pubblicata dalla 'vamp' viterbese su ...

Lenovo Ideapad 330 è il precursore della nuova arChitettura Intel a 10 nanometri Video : 3 Sembra che Intel abbia avviato la produzione e la vendita dei primi processori [Video]con architettura a 10nm. Sul sito cinese di acquisti online JD.com è infatti apparso un laptop della casa Lenovo che monta un Core i3-8121U, processore della nuovissima serie Cannon Lake, senza supporto per la grafica integrata. La nuova architettura più compatta Il processore, basato sul ridimensionamento a 10nm del processore, equipaggia il ...

Codacons Chiede la Chiusura : il GF è diventata una discarica televisiva Video : Come sappiamo la scorsa settimana è entrato nella casa del Grande Fratello 2018 [Video] quello che tutti conosciamo come Ken umano. Il programma, in onda ogni martedì sera su Canale 5 poco dopo le 21.00, è condotto da Barbara D'Urso. La padrona di casa quest'anno era contentissima di tornare al timone di questo Reality Show, tra i più ti dal pubblico italiano. E' ancora molto to, ma quest'anno si è visto, sin dall'inizio, che il comportamento ...

Primark : nuova apertura al Sud - ma Chiude Carrefour ed è polemica Video : La famosa azienda irlandese Primark sarebbe intenzionata ad aprire un punto vendita al sud Italia, più precisamente i Campania. L'apertura fara' sicuramente piacere agli amanti della Moda, ma sorge una problematica: il negozio in questione aprira' infatti al posto del Carrefour di Marcianise. La chiusura di questo negozio mette a rischio il lavoro di più di 130 dipendenti che non sanno cosa ne sara' del loro ruolo di dipendenti. Pare però, che ...

'Il Mattino' : la Fifa è pronta ad aprire una seria inChiesta sulla Juventus Video : La stagione 2017/2018 si sta avviando alla conclusione e per tutte le squadre è tempo di fare dei bilanci sugli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti. Per la Juventus di Massimiliano Allegri [Video] è arrivata la quarta Coppia Italia di fila: i bianconeri hanno nettamente battuto il Milan di Gennaro Gattuso con un sonoro 4-0 che ha palesato il divario tra le squadre. Per quanto riguarda il campionato, dopo due giornate di ...

GF15 : il reality-show è a risChio; gli sponsor insorgono Video : A diversi giorni dalla messa in onda dell'attesa quinta puntata del reality-show più to dagli italiani, il 'Grande Fratello', è spopolata online la news secondo cui i pubblicitari del programma condotto da Barbara D'Urso hanno deciso di insorgere pubblicamente ai danni del programma targato 'Mediaset', a to delle scene, all'insegna della violenza e dell'odio, registratesi tra le mura del format. Gli inserzionisti contro il 'Grande Fratello 15': ...