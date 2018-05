Chi è Louis Spencer | cugino di Harry | nipote di Diana | tra i 10 single più ambiti

Royal wedding - tutti concentrati su Kitty Spencer - ma pure il fratello… Chi è Louis - il cugino (single) di Harry : Non solo gli sposi, anche se ovviamente la scena era tutta loro: al Royal wedding di cui ancora tanto si parla si sono fatte notare tante altre personalità. Primo tra tutti David Beckham, in assoluto il vip più commentato, ritwittato e amato da chi non si è perso la diretta dell’evento dell’anno. Bello come il sole, impeccabile in grigio Dior, ha oscurato senza ombra di dubbio la moglie Victoria e persino George Clooney, altro ...

Chi sono Kitty e Louis Spencer - i bellissimi nipoti di Lady Diana : Belli, nobili, ricchi e incredibilmente somiglianti a zia Lady Diana : Kitty e Louis Spencer sono stati fra gli ospiti più ammirati del Royal Wedding. Entrambi giovani e di successo, sono i figli di Charles Spencer , fratello della Principessa Diana , e di Victoria Aitken, celebre ex modella. Kitty è la primogenita della coppia, mentre Louis è il più piccolo, in mezzo ci sono le sorelle Eliza e Katya. Alle nozze di Harry e Meghan hanno conquistato ...

“Louis non può venire”. Royal Wedding : delusione. Chi si aspettava di rivedere in terzo figlio di William e Kate ci rimarrà malissimo. C’è un divieto totale : il motivo che lascia di sasso : Il giorno dei giorni è arrivato, il matrimonio dell’anno è alle porte e il fermento cresce di ora in ora. In questi giorni tutti si stanno chiedendo cosa indosserà la bellissima sposa, ma introno al Royal Wedding stanno nascendo moltissime polemiche tutte legate proprio a lei: Meghan Markle. Non sono tanto le sue origini non nobili ad attirare lo sguardo delle persone, quanto il suo passato e soprattutto la sua famiglia che, ...