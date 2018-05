Chi è il fidanzato di Fabiana Britto? Indiscrezioni su un imprenditore lombardo | ma lei

Chi è Alessandro Basile? Il deejay fidanzato della figlia di Staffelli ex corteggiatore di Uomini e Donne [GALLERY] : Alessandro Basile e la sua storia d’amore con Rebecca Staffelli, ecco chi è il deejay 33enne che ha conquistato il cuore della bella figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Instagram @Alessandrobasile14 Alessandro Basile ha fatto breccia nel cuore della figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. Il bel 33enne, noto deejay di musica elettronica, ha conquistato Rebecca che da qualche mese è la sua nuova fidanzata. ...

Aida Nizar/ Ecco Chi è il fidanzato italiano famoso : "ha saputo aspettare" : Aida Nizar e la sua esperienza al Grande Fratello raccontata al settimanale Spy: il suo preferito nella Casa e il trascorsi sentimentali con un italiano famoso.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:55:00 GMT)

19enne in Pakistan costretta all’aborto/ Verona - fidanzato Farah : “per Sos su WhatsApp ora risChia la vita” : Pakistan, studentessa prigioniera: “costretta ad abortire”. 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: il fidanzato, "con SOS su WhatsApp ora rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:12:00 GMT)

ALESSANDRO NASI/ Chi è il fidanzato di Alena Seredova con la Juventus nel sangue : Chi è ALESSANDRO NASI, il nuovo compagno di Alena Seredova, manager della famiglia Agnelli, protagonista in una sua rara apparizione in tv e tifoso della Juventus(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:15:00 GMT)

Spiega al suo fidanzato in 15 punti come aiutarla durante gli attacChi di ansia. Una lista da leggere : L'unica cosa che voleva era aiutarla durante i suoi attacchi di panico, ma restava inerme senza avere idea di come fare. È per questo che è stata lei, Kelsey Darragh, affetta da anni da questo disturbo, ad essere d'aiuto a lui, stilando una lista delle cose da fare in caso di attacchi di panico e ansia. Pochi punti, quindici in tutto, che la ragazza ha deciso di condividere su Twitter. "Soffro di attacchi di panico e ansia - scrive ...

“Fuori c’è lui”. Al GF strani avvicinamenti con Alberto - ma Mariana Falace ha un fidanzato. Bellissimo e ‘rigido’ - ecco Chi è. E ora? : Ci mancherà, eccome se ci mancherà. Per la sua aria da ragazza della porta accanto e per il modo in cui, dentro la casa, ha saputo tenere a bada spiriti molto più accesi. Mariana ha lasciato ieri sera la casa del Grande Fratello. A rimpiangerla sono soprattutto i maschietti. In primis Alberto, che non aveva fatto mistero di puntare alla bionda. Quindi Luigi che, dopo Patrizia Bonetti, aveva fatto cadere le sue preferenza proprio su di lei. Le ...

Il fidanzato la picChia e la butta per terra - i passanti impassibili : "Cose fra ragazzi" : Lui la strattona, la spinge, facendola cadere per terra, mentre le urla contro. Lei piange, chiede aiuto, ma i passanti osservano la scena, senza intervenire. Maria Grazia Calandrone sulle pagine del Corriere della sera racconta un episodio al quale ha assistito in prima persona, avvenuto in strada all'Appio Tuscolano, a Roma.Si legge sul Corriere:Non penso a chiamare la polizia, penso che questa cosa deve finire adesso. Subito. Scendo. E vedo: ...

Raffaele Rea/ Chi è? Il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? (Grande Fratello 2018) : Ch è Raffaele Rea, il fidanzato di Mariana Falace sarà ospite in studio? Sappiamo davvero poco del capitano dell'esercito da due anni con la modella. (Grande Fratello 201)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:43:00 GMT)

“Erano sposati”. Grande Fratello - Chi è la ex moglie di Simone Coccia - ora fidanzato di Stefania Pezzopane : Nella Casa del Grande Fratello ha festeggiato il quarto anniversario di fidanzamento Simone Coccia Colaiuta, che è uno dei protagonisti più in vista di questa 15esima edizione del reality. La sua compagna, è noto a tutti ormai, è la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della Provincia dell’Aquila. Una storia, la loro, che ha fatto parlare sin dagli inizi: lui, 34 anni, fisico muscoloso, tatuaggi sparsi su ...

Úrsula Corberó - la Tokyo de La Casa di Carta - star a Cannes 2018 col fidanzato El Chino Darín (foto) : Fino allo scorso anno Úrsula Corberó, la Tokyo de La Casa di Carta, non avrebbe probabilmente mai immaginato che di lì a poco avrebbe sfilato sulla Croisette al Festival di Cannes 2018, ma il successo mondiale de La Casa de Papel su Netflix negli ultimi mesi ha sorpreso e travolto anche lei, proiettandola nel panorama delle star internazionali. Ed eccola arrivare sul tappeto rosso di uno dei Festival più prestigiosi al mondo a soli 28 anni: ...

Soffocata e bruciata dal fidanzato : Paduano piange in aula - la difesa ora Chiede pietà : Lei era tutto il mondo di Vincenzo, nel bene e nel male. Vincenzo è un ragazzo esasperato dalla gelosia, si è perso nei propri sospetti, nell'insicurezza'. 'Come difensore - ha aggiunto il secondo ...

Gabriele Greco/ Chi è il fidanzato di Noemi : presto sposi? “Posso sempre contare su di lui” : Gabriele Greco, chi è il fidanzato di Noemi: presto sposi? “Posso sempre contare su di lui”, ha dichiarato la cantante. I due però vivono la loro storia lontano dai riflettori(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:35:00 GMT)

Marina Graziani - ex velina innamorata - nozze lampo col nuovo fidanzato Gianluca MoresChi : «Sposi a Luglio» : Roma ? nozze ?improvvise? per Marina Graziani. L?ex velina ha infatti incontrato qualche settimana fa il suo attuale fidanzato, Gianluca Moreschi, professore di matematica e...

Patrizia Bonetti fidanzato : la vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca VacChi : Patrizia Bonetti ha un fidanzato! La concorrente del Grande Fratello 2018 ha vuotato il sacco pubblicamente e ha rivelato cosa succede realmente nella sua vita privata: è fidanzata, o comunque c'è una persona che potrebbe diventare il suo fidanzato e che sta frequentando. Potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, soprattutto per chi ha seguito di tanto in tanto la diretta e l'ha vista avvicinarsi a Luigi Favoloso; e non dimentichiamo che la ...